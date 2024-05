Za dva roky možná skončím, prozradil Kopitar. Přestavby se zúčastnit nechce

Los Angeles Kings koušou po vypadnutí z play off zklamání. Jejich lídr Anže Kopitar prohlásil, že za dva roky, tedy po skončení kontraktu, by mohl ukončit kariéru. A co zbytek týmu?

Šestatřicetiletý centr, který s Kings v letech 2012 a 2014 dvakrát vyhrál Stanley Cup, podepsal loni v červenci dvouletou smlouvu na 14 milionů dolarů, která začne platit od tohoto léta.

"Nepřemýšlel jsem o tom tak moc, ale ano, bude mi 39 let, což si myslím, že bude docela dobrý věk na to, abych přemýšlel o konci," řekl Kopitar během výstupních rozhovorů.

Kings v průběhu posledních let přecházeli mírnou přestavbou. Nikdo to nebylo úplné rozbití kádru, to se ale možná za nějakou dobu stane. Kopitar však otevřeně dodal, že u toho nechce být.

"Nemyslím si, že mám teď čas na přestavbu," řekl. "Jak jsem řekl, jsou to další dva roky, možná poslední, takže pokud se pustíme do úplné přestavby, není to něco, co bych chtěl. A myslím si, že jsou tu někteří hráči, kteří jsou naprosto skvělí a užiteční, na čemž by se mělo stavět."

Kopitar v této sezoně nasbíral v 81 zápasech 70 bodů (26 gólů a 44 asistencí), čímž se zařadil na třetí místo v bodování Los Angeles a na druhé místo v počtu asistencí. Bylo to teprve podruhé za posledních 17 let, kdy nevyhrál bodování týmu.

Je však jeho historickým lídrem v počtu odehraných zápasů (1 373) a asistencí (792), v počtu gólů (419) je čtvrtý a v počtu bodů (1 211) druhý. Je také historickým lídrem LA v play off v počtu odehraných zápasů (97), je druhý v počtu asistencí (55) a třetí v počtu bodů (80).

Slovinský hokejista u přestavby sice nechce být, i tak bude ale v létě v kádru spousta změn, a to včetně rozhodnutí, co s dočasným trenérem Jimem Hillerem.

Spolu s trenérskou situací je pro Los Angeles hned několik nejistých oblastí.

Všichni tři brankáři, kteří v této sezóně nastoupili do zápasů (Cam Talbot, David Rittich a Pheonix Copley) se 1. července stanou nechráněnými volnými hráči.

Obránce Matt Roy a útočník Viktor Arvidsson jsou také volnými hráči, ale ani jeden z nich neřekl, že by se mu vedení ozvalo ohledně nové smlouvy.

Útočník Quinton Byfield se může stát chráněným volným hráčem, přičemž dvojka draftu 2020 zažila průlomovou sezonu s 55 body (20 gólů, 35 asistencí) v 80 zápasech.

Share on Google+