Toronto před klíčovým zápasem stále neví, jestli pomůže Matthews. Boston chce hrát víc do těla

V noci na neděli se odehraje rozhodující sedmý zápas mezi Bostonem a Torontem. Bruins, kteří nevyužili dva pomyslné mečboly, hodlají v TD Garden svá předchozí zaváhání napravit, Toronto je však v pozici, kdy takřka vstalo z mrtvých a je oproti soupeři na koni. A to i bez své hvězdy Austona Matthewse, jehož stav je před sedmým zápasem stále nejistý.

Právě o startu Matthewse v posledním utkání prvního kola Východní konference se čile spekuluje. Nejlepší střelec základní části odstoupil v průběhu čtvrtého utkání série, přičemž není jasné, proč jej doktoři ze zápasu stáhli. Před pátým zápasem série si pár minut zabruslil, stejně tak bruslil před šestým zápasem, ale před tréninkem z ledu odešel.

Ani trenér Sheldon Keefe neměl během posledního rozhovoru před sobotním zápasem jasno, jak to s Matthewsem bude. „Došlo k pokroku, dnes opět bruslil, ale není určeno, jestli bude k zápasu dostupný,“ uvedl lodivod střídačky Maple Leafs.

Pokud by Matthews nastoupil, byla by to pro Toronto obrovská pomoc. Na druhou stranu, Maple Leafs i bez autora 69 branek v základní části dokázali srovnat stav série s Bostonem z 1:3 na 3:3. A ať už Matthews nastoupí, nebo ne, hodlají ze sebe v TD Garden vydat všechnu energii.

„Jsme v pozici, kdy pokud vyhrajeme, jsme naživu, pokud prohrajeme, jsme mrtví. To je věc, které jsme čelili v posledních dvou zápasech, a myslím, že jsme si za těchto okolností vedli dobře," řekl obránce Morgan Rielly ke dvěma vítězstvím bez Matthewse v sestavě.

S tím souhlasí i kapitán John Tavares, který je vděčný za možnost bojovat o postup do dalšího kola. „Vrátili jsme se do série a máme příležitost postoupit dál. Je to skvělá příležitost. To je to, o co hrajeme, a o čem to celé je,“ řekl.

Boston chce přitvrdit

Domácí budou v noci na neděli v trochu odlišné pozici. Už dvakrát nevyužili možnost ukončit sérii prvního kola a rázem čelí hrozbě vyřazení, které bylo ještě na začátku týdne nepředstavitelné.

Trenér Jim Montgomery chce od svých svěřenců výrazně lepší výkony. Odmítá, aby se opakovaly situace z pátého a šestého zápasu, kdy Toronto v prvních třetinách Boston drtivě přestřílelo. Právě v úvodní dvacetiminutovce vidí jeden z klíčů k postupu. Pokud se totiž Bruins chytnou hned na začátku zápasu, bude se jim hrát o poznání snadněji, než když budou čelit náporu a střelecké převaze soupeře, což jim nahlodá sebevědomí pro zbytek utkání.

Proto se chce přizpůsobit hře Toronta a především přitvrdit v osobních soubojích. Znepříjemnit hokejistům kanadského celku zápas od úvodních minut. „Myslím, že svou hru zjednodušili, ale také si myslím, že šli víc do těla než my,“ řekl Montgomery. „Je to oblast naší hry, kterou musíme zlepšit.“

Svým svěřencům navíc zdůraznil, že je potřeba si víc hlídat hlavní opory Toronta. „Musíme se víc zaměřit na Nylandera, který v posledním zápase hrál uvolněně. I my potřebujeme, aby naši nejlepší hráči hráli uvolněně. V posledních dvou zápasech jsme si nevytvořili dostatek útočných akcí a nevyhráli dost osobních soubojů. My se nedokázali tlačit do jejich brankoviště, zatímco oni vyhrávali souboje u naší branky,“ štve Montgomeryho, který chce zejména po Davidovi Pastrňákovi, aby potvrdil, že je rozdílovým hokejistou.

Absenci hlavní hvězdy soupeře pak už hráči Bostonu nepovažují za svou výhodu, spíš naopak. Charlie Coyle si dokonce myslí, že se hokejisté Toronta kvůli zranění Matthewse víc semkli a pomyslně bojují i za něj. „Když vám vypadne hvězda, je na vás, abyste se víc snažili, což se jim podařilo,“ poznamenal Coyle. „My teď musíme udělat něco podobného. Musíme najít způsob, jak se víc tlačit do branky, tvořit clony, sebrat brankáři zrak a dostat nějaké puky skrz," dodal.

Sedmé utkání mezi Bostonem a Torontem startuje v noci na neděli ve dvě hodiny středoevropského času.

