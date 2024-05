Trenére, tady mě máš! Pastrňák odpověděl nejlépe, jak mohl

Vzbudilo to poprask. „Pasta musí přidat,“ burcoval před sedmým zápasem trenér Bostonu Jim Montgomery. Pustit se takhle do své hvězdy, to není moc obvyklé. Český útočník z toho však nedělal vědu a byl to on, kdo v noci na neděli spustil rozhodujícím gólem v TD Garden euforii.

Obránce Hampus Lindholm měl puk těsně za červenou čárou. Pastrňák začal zrychlovat po pravé straně kluziště, sklouzl se na vnější stranu k Mitchi Marnerovi, který zřejmě nevěděl, že tam je. Pastrňák přejel pravý kruh, dostihl nahozený puk od Lindholma poté, co se odrazil od mantinelu přesně do jízdy, díky čemuž mohl poslat puk za rozpláclého Ilju Samsonova.

"Očividně to pomohlo," řekl Pastrňák o vzkazu od Montgomeryho. "S Jimmym jste se o tom bavili. Řekl jsem mu: 'Kdybych já byl trenér a ty jsi byl já, řekl bych to samé'. Takže jsem s tím neměl problém. Snaží se z každého hráče dostat to nejlepší a očekává víc. Prostě jsem to vzal jako chlap a snažil jsem se být lepší. Pořád mám co zlepšovat."

Montgomery věděl, že to přijde, že je Pastrňák připraven na velké věci.

"Když jsem ráno přišel, měl úsměv od ucha k uchu," řekl Montgomery. "Řekl: 'Jak je, trenére? Vyspal jste se dobře? A jakmile jsem viděl, že je v takovém rozpoložení, věděl jsem, že bude dobrý."

Po celý zápas byl lepší než v předchozích utkáních, jeho lajna se zlepšila, odhodlaně vyhrávala své souboje po celý zápas. Všechno pak český útočník zakončil v prodloužení, kde prodal vše, co mohl.

"Upřímně řečeno, někdy ani nevím, jak to zakončuje," usmál se útočník Bostonu Charlie Coyle. "Nemůžu se dočkat, až se podívám na opakovaný záběr a uvidím, jak to dělá, když nemá na hokejce skoro žádnou omotávku. Prostě to nějak ukočíruje, netuším. Je to skutečně velký hokejista."

Jak by také ne, loni vstřelil 61 gólů, v této sezoně jich zaznamenal 47. Je to hráč, který v nejlepších chvílích dokáže být dynamický, kreativní a téměř nezastavitelný, hráč, který dokáže ovládnout zápas. V sérii se mu to však zatím nedařilo. Do sedmého zápasu vstupoval se čtyřmi body (dva góly a dvě asistence). Chválil sice svou obranu, ale tým od něj potřeboval právě tuto nadstavbu.

V dalším kole je v plánu odveta s Floridou.

"Čeká nás opravdu těžká zkouška a my to víme," řekl Montgomery. "Ještě jsme nic nevyhráli. Právě jsme si vybojovali jen právo hrát ve druhém kole."

