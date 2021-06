Z Ohia do Ohia přes půlku Evropy. Danforth si splní sen

Cesty za snem bývají často velice klikaté. Své o tom ví Justin Danforth, který na vlastní kůži poznal, že na NHL je třeba si počkat. Po letech v nižších soutěžích naplno zazářil na evropských kluzištích. Skvělé výkony i nadprůměrná produktivita mu vynesly smlouvu od Columbusu. Ten si od něj slibuje jediné. Za málo peněz hodně muziky.

Hokejová cesta Justina Danfortha započala v kanadských juniorských soutěžích, odkud se přesunul do americké univerzitní ligy. Na draftech však přešel bez povšimnutí, a tak se musel potácet nižšími soutěžemi. Zkoušel to ve farmářské AHL, ovšem pořádně prorazit se mu povedlo až v sezoně 2017/18, ve které odehrál 44 zápasů ještě o patro níž – v ECHL.

59 bodů v 44 utkáních v dresu Cincinnati Cyclones byl skvělý počin, který zaujal plno týmů. Bohužel pro něj to na NHL bylo stále málo, a tak zamířil za oceán.

„Když jsem byl v Cincinnati, na NHL jsem si pořád myslel. Ale když jste v ECHL, máte před sebou ještě spoustu práce. Mým cílem bylo dostat se do Evropy a zjistit, jak obstojím tam,“ popisoval Danforth pro web Blue Jackets.

Evropská mise se povedla na jedničku.

Jeho první zastávkou byl finský tým Lukko. V něm strávil dvě sezony, ve kterých odehrál 115 utkání. A naprosto v nich dominoval. Dohromady získal 112 bodů a ve své druhé sezoně v zemi jezer dostal ocenění pro nejlepšího hráče sezony.

Po úžasných ročnících přišel další krok dopředu, tentokrát do KHL, kde si ho vyhlédl Viťaz Podolsk. A z nastoleného tempa neslevil. 55 bodů v 58 utkáních, díky kterým následovala pozvánka do kanadské reprezentace, jež nakonec vyústila ve zlatou medaili ze světového šampionátu.

Kruh se uzavřel v moment, kdy se s Columbusem domluvil na roční smlouvě. Jaký kruh? Cincinnati, kde svou kariéru pořádně nakopl, je třetím největším městem státu Ohio. Hlavní městem tohoto státu je právě Columbus.

„Jo, je to celkem vtipné. Začínat v Cincinnati a vrátit se kousek odtud do NHL… Je to fajn,“ pousmál se.

Columbus dle mnohých učinil chytré rozhodnutí. Na rok si pořídil nadmíru produktivního borce, který ukázal, že na nejvyšším levelu dokáže hrát. Platový strop navíc zatíží pouze 750 tisíci dolary.

„Když jsem šel do KHL, tohle jsem opravdu nečekal,“ přiznal ještě Danforth. „Ještě mě čeká spousta práce, ale strašně se těším.“

