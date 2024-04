Washington se dostal do play-off, Detroitu výhra nestačila. Winnipeg má sedmé vítězství v řadě

NHL už definitivně zná šestnáctku týmů, které se už za pár dnů střetnou v play-off. Poslední postupové místo vybojoval Washington, který na ledě Philadelphie zvítězil 2:1, když rozdílovou trefu obstaral T. J. Oshie. Detroit potřeboval, aby Capitals zaváhali, což se nestalo, a proto byla nakonec výhra Red Wings v Montrealu velmi smutná.

BOSTON BRUINS - OTTAWA SENATORS

1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Boston prohrál, hrát bude s Torontem

Na závěr základní části bostonští hokejisté nestačili poměrem 1:3 na Ottawu. Hosté skórovali dvakrát v 31. minutě, kdy se prosadili Smejkal a Chychrun. V závěru dal domácím naději Zacha, jenže necelé dvě minuty před koncem zpečetil výhru Senators obránce Zub. Medvědi v prvním kole play-off narazí na Toronto.

Branky a nahrávky

53. Zacha (Shattenkirk, Pastrňák) – 31. Smejkal (Brännström), 31. Chychrun (Batherson, B. Tkachuk), 59. Zub.

Statistika

Střely na bránu: 35 – 20 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 58:24

Anton Forsberg (OTT) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 1+0, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:28

David Pastrňák (BOS) – 0+1, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:58

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:48

Jiří Smejkal (OTT) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:59

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:30

Tři hvězdy utkání

1. Anton Forsberg (OTT) – 34 zákroků

2. Pavel Zacha (BOS) – 1+0

3. Charlie McAvoy (BOS) – 0+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - CAROLINA HURRICANES

6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Columbus poslední utkání vyhrál

Poslední zápas v sezoně hokejisté Blue Jackets zvládli, když 6:3 přehráli Carolinu. Hrdinou duelu se stal domácí zadák Zach Werenski, který dvě branky dal a na další dvě asistoval.

Branky a nahrávky

4. Del Bel Belluz (Pyyhtiä, Werenski), 6. Werenski (Sillinger, Marčenko), 20. Malatesta (Olivier, Kuraly), 33. J. Gaudreau (Danforth, Werenski), 41. A. Nylander (Gudbranson, Provorov), 60. Werenski (Olivier, Gudbranson) – 8. Kotkaniemi (Comtois, Noesen), 19. Teräväinen (Kotkaniemi, Burns), 31. Teräväinen (Burns, Noesen).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 41 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jet Greaves (CBJ) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 60:00

Spencer Martin (CAR) – 19 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,0 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

David Jiříček (CBJ) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 9:58

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:45

Tři hvězdy utkání

1. Zach Werenski (CBJ) – 2+2

2. Luca Del Bel Belluz (CBJ) – 1+0

3. Teuvo Teräväinen (CAR) – 2+0

MONTREAL CANADIENS - DETROIT RED WINGS

4:5sn. (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0)

Detroit se do play-off těsně nedostal

Detroit se do vyřazovací fáze nakonec neprokousal, přestože Montreal v posledním utkání po nájezdech porazil. V zápase dlouho vedli domácí a už to vypadalo, že utkání i vyhrají, jenže v 60. minutě srovnal Perron. Nájezdovou loterii pak ve prospěch Red Wings rozhodl Kane.

Branky a nahrávky

12. Newhook (Gallagher, Mailloux), 27. Gallagher (Armia, Struble), 31. Caufield (Slafkovský, Suzuki), 53. Slafkovský (Hutson, Savard) – 19. Seider (Larkin, Raymond), 31. Veleno (Gostisbehere, Sprong), 44. Sprong, 60. Perron (Gostisbehere), rozh. náj. P. Kane.

Statistika

Střely na bránu: 33 – 40 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Cayden Primeau (MTL) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 65:00

James Reimer (DET) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 63:24

Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:55

Tři hvězdy utkání

1. Brendan Gallagher (MTL) – 1+1

2. Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1

3. Alex Newhook (MTL) – 1+0

PHILADELPHIA FLYERS - WASHINGTON CAPITALS

1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Oshie poslal Capitals do play-off

Washington nakonec dokázal ustát ataky několika soupeřů a postupuje do play-off! Hosty poslal na ledě Philadelphie do vedení svým 31. gólem v ročníku Alexandr Ovečkin, avšak Letci v polovině duelu srovnali zásluhou obránce Erika Johnsona. Když už to vypadalo, že se půjde do prodloužení, trefil se T. J. Oshie a rázem bylo jasné, že Washington divokou kartu uhájí.

Branky a nahrávky

33. E. Johnson (Zamula, Couturier) – 19. Ovečkin (McIlrath, Oshie), 57. Oshie (Dowd).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 18 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 57:08

Charlie Lindgren (WSH) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 27:02

Tři hvězdy utkání

1. T. J. Oshie (WSH) – 1+1

2. Erik Johnson (PHI) – 1+0

3. Alexandr Ovečkin (WSH) – 1+0

FLORIDA PANTHERS - TORONTO MAPLE LEAFS

5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

Parádní floridská druhá třetina

V souboji dvou týmů, které měly účast v play-off jistou, se radovala Florida, která na domácím ledě vyhrála 5:2. Ačkoliv po dvaceti minutách o dvě branky prohrávala, ve druhé periodě se Panteři trefili dohromady čtyřikrát. Florida se v prvním kole bojů o Stanley Cup střetne s Tampou, Toronto naopak vyzve Boston.

Branky a nahrávky

21. Verhaeghe (Bennett, M. Tkachuk), 31. Bennett (Forsling, M. Tkachuk), 31. Reinhart (Barkov), 34. Montour (Barkov, Tarasenko), 58. Reinhart (Luostarinen) – 4. Tavares (Marner, Rielly), 12. Gregor.

Statistika

Střely na bránu: 42 – 26 | Přesilová hra: 0/6 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (FLA) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00

Joseph Woll (TOR) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 56:56

Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:11

Tři hvězdy utkání

1. Sam Bennett (FLA) – 1+1

2. Sam Reinhart (FLA) – 2+0

3. Aleksander Barkov (FLA) – 0+2

WINNIPEG JETS - SEATTLE KRAKEN

4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Sedmá výhra v řadě

Winnipeg je před play-off v opravdu výborné formě, když vyhrál posedmé v řadě. Domácím se tentokrát zadařilo proti Seattlu. Po dvou třetinách platil stav 3:3, ale ve třetí dvacetiminutovce rozhodl zkušený útočník Tyler Toffoli.

Branky a nahrávky

11. Connor (Scheifele, Morrissey), 20. Connor (Morrissey, Scheifele), 23. Ehlers (Toffoli, Pionk), 52. Toffoli (Ehlers, Pionk) – 19. Tatar (Bellemare), 26. Gourde (R. Evans, B. Tanev), 39. Kartye (Gourde).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:38

Philipp Grubauer (SEA) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:14

Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (SEA) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:37

Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) – 20 zákroků

2. Kyle Connor (WPG) – 2+0

3. Nikolaj Ehlers (WPG) – 1+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - CHICAGO BLACKHAWKS

3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Výhra pro favorita

Předposlední utkání základní části Vegas zvládlo, doma dle předpokladů porazilo Chicago. Pod výhru Golden Knights se jednou asistencí podílel i Tomáš Hertl, Chicago naopak zapsalo pátou porážku za sebou.

Branky a nahrávky

37. McNabb (Hertl, Dorofejev), 48. Amadio, 59. N. Roy (Howden, Eichel) – 57. Dickinson (Bedard, Kurashev).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

Petr Mrázek (CHI) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:24

Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:49

Petr Mrázek (CHI) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:24

Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (VGK) – 22 zákroků

2. Brayden McNabb (VGK) – 1+0

3. Michael Amadio (VGK) – 1+0

VANCOUVER CANUCKS - CALGARY FLAMES

4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Canucks vyhráli Pacifickou divizi

Vancouver proti Calgary potvrdil roli favorita a svého soupeře přehrál poměrem 4:1. Rozhodl už prakticky v úvodních dvou třetinách, kdy dal dohromady tři branky. Hokejisté Canucks tak s jistotou vyhrají Pacifickou divizi.

Branky a nahrávky

12. T. Myers (Blueger, E. Lindholm), 14. Höglander (E. Pettersson, Michejev), 22. Joshua (Garland, T. Myers), 56. J. Miller (P. Suter) – 51. Pachal (Kadri, Solovjov).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 20 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:38

Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 12, čas na ledě 7:25

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:26

Tři hvězdy utkání

1. Thatcher Demko (VAN) – 39 zákroků

2. Tyler Myers (VAN) – 1+1

3. Dakota Joshua (VAN) – 1+0

Share on Google+