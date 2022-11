Vegas s Bostonem na dosah dvaceti bodů, Bluesmani na pokraji šesté porážky v řadě

Hokejová noc ze čtvrtku na pátek bude velmi vydatná. Hrát se bude na třinácti stadionech, tudíž půjde do akce valná většina klubů NHL. Program začne od půlnoci, přičemž největší zájem fanoušků budou poutat souboje Blesků s Hurikány a Jezdců s Medvědy.

Dva doposud nejúspěšnější týmy letošní sezóny započnou svá klání nedlouho po půlnoci. Zlatí rytíři se představí na půdě Ottawy, která se pokusí odvrátit čtvrtou porážku v řadě, Medvědi z Bostonu se představí v Madison Square Garden. Newyorští Rangers si po čtyřech porážkách připsali tři vítězství, a tak budou na zápas pozitivně naladěni. Vegas i Boston mají shodně osmnáct bodů, a tak už dnes v noci může minimálně jeden z těchto celků jako první dosáhnout hranice dvaceti bodů.

Velkou pozornost poutá také duel v Amalie Areně, kde změří síly dva z nejsilnějších týmů východu. Mírný favorit bude díky domácímu prostředí Tampa, avšak Carolina letos potvrzuje, že je s ní třeba opět počítat. Pro české fanoušky je zajímavá forma Martina Nečase, který je s bilancí 5+8 nejproduktivnější Hurikán.

Bodového lídra zatím naopak marně hledají ve Washingtonu. Ti jsou ochuzeni o služby Bäckströma, Oshieho, Wilsona, Hagelina, Browna a Carlsona, neboť jsou všichni momentálně na listině zraněných. Při takovém počtu absencí se sestava lepí jen stěží, jelikož lze minimálně čtyři z předchozího výčtu hráčů označit za klíčové. Capitals čeká duel v Detroitu, který rovněž nemůže počítat s některými hráči, a tak lze favorita duelu hledat jen těžko.

Jedno z nejvíce negativních překvapení začátku sezóny jsou svěřenci Craiga Berubeho. Bluesmani jsou i přes slušnou kvalitu kádru v křeči, avšak výměna trenérů zatím není na pořadu dne. Berube má zatím plnou důvěru vedení, nicméně to se může brzy změnit. Bluesmany dnes čeká souboj s Ostrovany, kteří se naopak po slabém startu rozjeli.

Více se také očekávalo od Kosatek, které se krčí na samotném dnu Západní konference. Vancouver z deseti zápasů vytěžil jen šest bodů, což je zoufale málo. Dnes však mají solidní šanci na body, neboť na jejich led přijedou hokejisté Ducks, kteří po odehraných deseti zápasech stále čekají na první vítězství v základní hrací době. I přesto však mají o bod více než jejich dnešní soupeř.

Do boje půjdou také lídři kanadského bodování, kterými nejsou nikdo jiný než Connor McDavid s Leonem Draisaitlem. V posledním duelu s Predátory si společně připsali devět bodů, což je vyšvihlo do čela bodování celé ligy. McDavid má bilanci 11+11, Draisaitl pak 5+16. Dnes Olejáře čeká duel s Ďábly z New Jersey, kteří na tom jsou zatím velmi dobře. Po deseti zápasech jsou na třetí pozici Východní konference, a tak lze očekávat atraktivní a ofenzivní duel.

Kompletní program:

00:00 Detroit Red Wings – Washington Capitals

00:00 Ottawa Senators – Vegas Golden Knights

00:00 Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes

00:30 New York Rangers – Boston Bruins

01:00 Minnesota Wild – Seattle Kraken

01:00 St. Louis Blues – New York Islanders

01:00 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens

01:30 Chicago Blackhawks – Los Angeles Kings

02:00 Calgary Flames – Nashville Predators

02:00 Edmonton Oilers – New Jersey Devils

03:00 Arizona Coyotes – Dallas Stars

03:00 Vancouver Canucks – Anaheim Ducks

03:30 San Jose Sharks – Florida Panthers

