Ostrá kritika Marnera! Pořád nebreč, obořil se Nylander. Je ubohý, řekl expert

Toronto v prvním kole narazilo na těžkého soupeře v podobě Bostonu. V takových sériích tým potřebuje, aby ti nejlepší hráči byli ještě lepší. To se ale netýká Mitche Marnera. Ten je pod těžkou kritikou. „Nedělá nic,“ pustil se do něj expert stanice TNT Paul Bissonnette.

Toronto Maple Leafs sice z play off ještě nevypadli, nicméně špatný dojem z posledního zápasu je nevymazatelný. Ve čtvrtém utkání proti Bostonu Bruins padli Leafs výsledkem 1:3 a zároveň stejným výsledkem prohrávají i v sérii.

Kritika se snáší hlavně na Mitche Marnera. V polovině druhé třetiny kamery stanice Sportsnet zachytily hráče Toronta, jak se mezi sebou hádají, přičemž z úst Williama Nylandera zaznělo několik vulgárních slov. „Přestaň pořád brečet, tohle není juniorský hokej,“ šlo vyčíst z Nylanderových úst.

Po zápase se Marner, na něhož Nylander mluvil, rozpovídal o tom, co přesně se v tu chvíli dělo.

„Nekřičíme na sebe proto, že bychom se nenáviděli. Jen chceme být všichni na stejné vlně, abychom si navzájem pomohli,“ řekl Marner po zápase. „Jsme dospělí chlapi, jen si musíme promluvit o akcích, abychom se ujistili, že jsme stoprocentně slazení a víme, co děláme. V tu dobu to tak nebylo.“

„Hodně od sebe očekáváme. Takže myslím, že tlačit jeden na druhého a mít vysoké nároky, je dobře,“ dodal Nylander.

Opatrná slova naopak nevolil Bissonnette. „Nevím, jestli je zraněný, ale jeho výkony jsou ubohé. Za celou sérii nevyhrál jediný souboj. Před brankou trochu dostane do zad, hned se dívá na rozhodčího. Nehraje vůbec dobrý hokej. Na oslabení neblokuje, hokejku drží jednou rukou, ztratí pozici a inkasují… Co je s Nylanderem? Ne, co je s Marnerem?! Je to ubohé, nezaslouží si čas na ledě, který dostává. Musí ho posadit,“ řekl otevřeně v televizním studiu.

Realita pro Leafs je taková, že jejich sezona skončí, pokud nyní nedokážou porazit Boston ve třech zápasech v řadě.

Aby toho nebylo málo, Auston Matthews opustil zápas po 40 minutách poté, co ho stáhl týmový lékař. Náhrada? Nikde. Zatímco Brad Marchand má v sérii už šest bodů, stejný počet mají v součtu Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander a John Tavares.

