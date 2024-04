Boston vyhrál i druhý zápas v Torontu! Islanders i Lightning pokračují!

Toronto je opravdu blízko konci v prvním kole play-off. Maple Leafs nezvládli ani druhé domácí utkání a prohráli 1:3. Radost je naopak poprvé v play-off na stranách Islanders a Lightning, oba týmy si sezónu dokázaly prodloužit.

NEW YORK ISLANDERS - CAROLINA HURRICANES

3:2pp. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)

STAV SÉRIE: 1:3

Islanders si v prodloužení vynutili další zápas

Hokejisté Islanders nechtěli, aby jim sezóna skončila po čtyřech zápasech a odehráli nejspíše nejlepší duel v sérii. Hurricanes se dokázali prosadit v úvodní třetiny, domácí nicméně vývoj zápasu otočili a chtěli uspět v základní hrací době. Proti byl Stefan Noesen, jenž v 55. minutě poslal duel do prodloužení. V něm se hrálo poměrně dlouho a rozhodlo se až v tom druhé, když střelu od modré čáry tečoval úspěšně na brankovišti Matthew Barzal.

Série se tak vrací na led Caroliny.

Branky a nahrávky

31. Barzal (Pelech, Horvat), 42. Pageau (Dobson, Lee), 82. Barzal (Bortuzzo, Horvat) – 8. Jarvis (Guentzel), 55. Noesen (Teräväinen, Nečas).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 44 | Přesilová hra: 1/2 – 2/4 | Trestné minuty: 12 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Semyon Varlamov (NYI) – 42 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,45 %, odchytal 81:24

Frederik Andersen (CAR) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,67 %, odchytal 81:08



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:23



Tři hvězdy utkání

1. Mathew Barzal (NYI) - 2+0

2. Semjon Varlamov (NYI) - 42 zákroků

3. Jean-Gabriel Pageau (NYI) - 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS

6:3 (3:0, 1:3, 2:0)

STAV SÉRIE: 1:3

Tampa poprvé uspěla!

Ani Florida nedokázala udělat v noci poslední krok k postupu do druhého kola a floridské derby bude pokračovat dalším zápasem. Tampa měla skvělý vstup do utkání a hned v první třetině se dostala do tříbrankového vedení. Ve druhé části si duel trošku zkomplikovala, nicméně si udržela vedení, které v posledních dvaceti minutách znovu navýšila. Po dvou gólech si připsali Brandon Hagel a Steven Stamkos.

Branky a nahrávky

9. Stamkos (Point, Hagel), 13. Hagel (Hedman), 16. Point (Kučerov, Hedman), 30. Hagel (Sergačjov, Cirelli), 50. Stamkos (Kučerov, Point), 57. Paul (Kučerov, Hedman) – 25. Verhaeghe (M. Tkachuk, Lundell), 32. Reinhart (Montour, M. Tkachuk), 35. Ekman-Larsson (Rodrigues, Luostarinen).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 25 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) - 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 21:27



Tři hvězdy utkání

1. Brandon Hagel (TBL) - 2+1

2. Steven Stamkos (TBL) - 2+0

3. Michajl Sergačjov (TBL) - 0+1

TORONTO MAPLE LEAFS - BOSTON BRUINS

1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

STAV SÉRIE: 1:3

Další domácí porážka pro Toronto

Maple Leafs jsou po druhé domácí porážce kousek od vyřazení. Boston podal znovu skvělý týmový výkon, během úvodních čtyřiceti minut si vypracoval tříbrankové vedení, které si celkem v klidu pohlídal. Za Toronto dokázal snížil pouze Mitch Marner. O vítězný gól Bruins se opět postaral Brad Marchand, jednou se trefil i David Pastrňák.

Do třetí třetiny navíc kvůli zdravotním problémům nenastoupil Auston Matthews.

Branky a nahrávky

46. Marner (Ljubuškin, Bertuzzi) – 16. J. van Riemsdyk (Lohrei), 29. Marchand (McAvoy, Coyle), 40. Pastrňák (Marchand, Zacha).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Ilja Samsonov (TOR) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 39:55

Joseph Woll (TOR) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 17:23



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:33

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:50

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:09



Tři hvězdy utkání

1. Brad Marchand (BOS) - 1+1

2. Jeremy Swayman (BOS) - 24 zákroků

3. David Pastrňák (BOS) - 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - DALLAS STARS

2:3pp. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

STAV SÉRIE: 1:2

Dallas dokázal uspět v prodloužení

Dallas dokázal konečně najít recept na vítězství a snižuje v sérii na 1:2. Po šedesáti minutách svítilo skóre 2:2, a tak se muselo jít do prodloužení. V něm se hrálo poměrně dlouho, v 77. minutě duelu rozhodl druhým gólem v utkání Wyatt Johnston.

Branky a nahrávky

31. McNabb (Stephenson), 34. Eichel (McNabb) – 12. W. Johnston (Robertson, Heiskanen), 26. Heiskanen (Seguin, Dadonov), 77. W. Johnston (Robertson, Suter).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 46 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 43 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 76:23

Jake Oettinger (DAL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 75:55



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:35



Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (VGK) - 43 zákroků

2. Wyatt Johnston (DAL) - 2+0

3. Jason Robertson (DAL) - 0+2

