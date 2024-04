Klobouk dolů! Sergačev se vrátil 79 dní po zlomenině kosti

Když si obránce Tampy Bay v únoru zlomil holenní kost, psalo se o tom, že má po sezoně, ale že by na tréninkový kemp měl být připraven. To asi bude. Ale s tím rozdílem, že se zúčastnil letošního play off! Proti Floridě si zahrál jen 79 dnů poté, co utrpěl těžké zranění.

Poté, co Rus pomohl Lightning zajistit výhru 6:3 i celou sezonu, každý mluvil o tom, jak moc obránce pomohl.

„Určitě ano. Trochu mi běhal mráz po zádech,“ řekl kapitán Steven Stamkos. „Nevidíte, co se děje v zákulisí, kolik práce stojí návrat po takovém zranění. Je to nesmírně působivé, co všechno dokázal, byli jsme na pokraji konce sezony a on do toho takhle skočí a nabudí tím úplně všechny. Myslím, že dnes hrál skvěle, a doufám, že v tom bude pokračovat, protože je důležitou součástí naší obrany.“

Trenér Lightning Jon Cooper řekl, že přijetí, které se Sergačevovi dostalo od fanoušků, když byl oznámen v základní sestavě, nikdy předtím neslyšel.

„Při normálním představování slyšíte jména hráčů, ozve se jásot, pak dojde na Andreje Vasilevského a ozve se trochu větší jásot,“ popisoval Cooper. „Ale na tohle nejsme zvyklí!“

Pro Sergačeva to byl dlouho očekávaný okamžik, přesněji to bylo 80 dní od chvíle, kdy byl v Madison Square Garden odnesen z ledu na nosítkách. Tento zápas na ledě New York Rangers byl jeho prvním od doby, kdy vynechal 17 zápasů kvůli zranění v dolní části těla.

V pátek se pak dozvěděl, že bude o víkendu v sestavě.

„Bylo to rozhodnutí trenéra, takže jsem zůstal na ledě trochu déle a čekal, jestli řekne ano, nebo ne. A on řekl ano,“ řekl Sergačev. „Byl jsem nadšený. Upřímně, v noci jsem nemohl spát. Připadal jsem si, jako bych hrál znovu svůj první zápas v NHL. A když pak jdete na led a dostanete od fanoušků takové přivítání, bylo to pro mě velmi emotivní."

V průběhu zápasu pak Sergačev asistoval u gólu Brandona Hagela. Bylo vidět, jak šťastný skutečně je. „Když se vám do sestavy vrátí jeden z nejlepších obránců ligy, každého to povzbudí, a to se dnes povedlo,“ řekl Hagel.

Zdálo se, že Sergačevův návrat a ukončení šestizápasové domácí série porážek v play off dodalo Bleskům tolik potřebnou energii poté, co prohráli první tři zápasy této série. „Ještě zdaleka není konec,“ dodal Hagel.

