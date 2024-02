Tvrdá práce přinesla odměnu. Puljujarvi podepsal s Penguins na dva roky

Když Pittsburgh v prosinci podepsal Jesseho Puljujarviho na zkoušku, prezident hokejových operací a generální manažer Penguins Kyle Dubas řekl, že bude potřeba trpělivost. Fin totiž loni podstoupil oboustrannou operaci kyčle. „Pokud si vydobude smlouvu, bylo by to skvělé,“ řekl tehdy Dubas.

Puljujarvi to dokázal a v neděli byl odměněn dvouletým paktem poté, co v této sezoně nasbíral v dresu farmářského týmu čtyři góly a devět bodů ve 13 zápasech.

Puljujarvi trénoval s Pittsburghem při prvním tréninku po týdnu volna, přičemž by mohl zasáhnout už do nejbližšího zápasu NHL.

„Je to už téměř osm měsíců po operaci. Tvrdě jsem pracoval na tom, abych dostal tuto šanci," řekl Puljujarvi. "Tohle byla velká výzva, abych si zase zahrál zápasy v nejlepší lize na světě. Tělo se cítí dobře, třináct zápasů zpátky ve Wilkesu byla zábava. Znovu získat pocit, jaké to je hrát hokej.“

Jak Puljujarvi řekl, do této chvíle to byla opravdu dlouhá cesta, protože se jedná o složitou operaci, která je spojena s mimořádně náročným rehabilitačním procesem. „Cítím se dobře. Z větší části tam není žádná bolest. Takže jsem za to opravdu rád, že můžu dál hrát bez bolesti," dodal pětadvacetiletý Fin.

Hlavní trenér Mike Sullivan řekl, že Puljujarvi se zlepšoval s každým odehraným zápasem „Musím ho pochválit za práci, kterou odvedl, za oběti, které přinesl, aby se dostal zpátky do kondiční přípravy, a za to, že celkově obnovil svou kariéru tak, aby mohl hrát na úrovni NHL," řekl Sullivan. „To vyžaduje spoustu práce. Vyžaduje to velké odhodlání a on ho rozhodně prokázal."

Puljujarvi přichází s velkým životopisem. Edmonton si ho vybral v roce 2016 jako čtvrtého hráče v celkovém pořadí. Ale jak řekl Dubas: "Myslím, že když máte čtverku draftu, očekáváte velké věci, ale myslím, že ne vždy to vyjde tak, jak si všichni plánují."

Puljujarvi zaznamenal v 317 zápasech NHL v dresu Oilers 51 gólů, 61 asistencí a 112 bodů, než byl v minulé sezoně vyměněn do Caroliny. Dubas viděl Puljujarviho hodně během pandemicky zkráceného ročníku 2020/21, kdy jeho Maple Leafs hráli s Edmontonem desetkrát.

„Nečekám, že by přišel a byl největší ofenzivní silou," řekl Dubas. „Ukázal, že se dokáže vyrovnat špičkovým hráčům – v minulosti zejména v Edmontonu. Ale pro mě je to jeho schopnost dostat se před bránu, narušit obranu soupeře a dostávat se protihráčům pod kůži. Myslím, že v tom je nejlepší."

