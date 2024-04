Ten druhý za Sorokinem? Islanders teď Varlamovovi líbají ruce

Šance New York Islanders na play off vypadaly před několika týdny beznadějně, ale nyní jsou kousek od postupu. Vynořil se totiž trochu nečekaný hrdina, a to brankář Semjon Varlamov.

Pětatřicetiletý gólman po většinu sezony plnil roli náhradníka jednoho z nejlepších gólmanů v lize Ilji Sorokina, ale po opětovném spojení s Patrickem Royem zažívá renesanci kariéry.

Legendárn brankář byl najat jako trenér Islanders poté, co byl propuštěn Lane Lambert. Když Roy v letech 2013-2016 trénoval Colorado Avalanche, Varlamov byl jeho jedničkou.

"Máme skvělý vztah," řekl Varlamov. "Patrick mě vždycky velmi, velmi podporoval a to je vše, co můžete chtít."

27. března ztráceli Islanders na postup do play off šest bodů.Od té doby si připsali bilanci 7-1-1 a vyšvihli se na třetí místo v divizi.

Varlamov nastoupil k šesti z posledních osmi zápasů a Islanders si v nich připsali bilanci 5-1-0. Jeho čísla v tomto období vypadají až směšně dobře - 1,74 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 94,3 %.

"Ty tři roky, co jsme byli spolu v Coloradu, chytal skvěle," dodal Roy. "Když se dostane do své formy, je nezastavitelný. A má v sobě neskutečně velkou vítěznou mentalitu. To díky němu mám trofej Jacka Adamse (pro trenéra roku v NHL). Takže vím, jak je dobrý. A vím, co dokáže, když se do toho formy dostane."

"Dívám se jen na jeden zápas, co mám před sebou. A neohlížím se zpátky," dodal Rus skromně.

Dalo by se říct, že Roy teď nemůže sáhnout vedle. Když v sobotu dostal šanci Sorokin, pomohl 41 zákroky k zisku bodu na ledě Rangers.

"Neměl jsem žádné obavy z jeho nasazení," řekl Roy. "Jenže Varlamov chytil dokonalou formu, takového gólmana těžko vyndáte. Máme velké štěstí, že máme dva velmi dobré brankáře."

