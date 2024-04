Joe Pavelski a Brent Burns spolu v San Jose sedmkrát postoupili do play off, dostali se do finále konference a v roce 2016 až do finále Stanley Cupu. Zach Parise byl v roce 2012 kapitánem New Jersey, které se dostalo do finále. Všechna tato tažení skončila porážkou. Nejen oni ale čekají na svůj první pohár. Portál TSN vybral pět největších jmen, které se letos mohou dočkat.

JOE PAVELSKI

Od svého debutu v lize v roce 2006 odehrál Pavelski v týmech Sharks a Stars přes 1 500 zápasů v základní části i play off. Před osmi lety byl nejlepším střelcem vyřazovací části, je jedním z nejobdivovanějších útočníků své generace.

"Joe, to je dokonalý profesionál," řekl generální manažer Dallasu Jim Nill. "On prostě dělá všechno správně. Dělá to tak celou svou kariéru."

Rodáka z Wisconsinu na jeho cestě brzdila zranění, včetně otřesu mozku v loňském prvním kole. V červenci mu bude 40 let, může to být jeho poslední šance na pohár.

"Pořád ho chcete a pořád chcete dostat šanci ho vyhrát," řekl Pavelski. "A my tady máme skvělý tým. Víme, že tohle je velká šance."

RYAN SUTER

Žádný aktivní hráč neodehrál v této lize více zápasů bez mistrovského titulu než Suter, spolehlivý obránce Nashvillu, poté Minnesoty a nyní Dallasu.

Možná, že rozdílovým faktorem pro Sutera, který v průměru odehraje asi 19 minut na zápas, bude trenér Pete DeBoer, který chce dovést třetí organizaci do finále a poprvé v něm zvítězit. Neškodí, že na modré čáře dostávají přednost mladí spoluhráči jako Miro Heiskanen a Esa Lindell a že se k nim přidal Chris Tanev, aby mohl Suter hrát co nejlépe, když bude třeba.

"Tanev je fantastický obránce, a to umožnilo Suterovi hrát méně minut, čímž ale bude o to efektivnější," myslí si bývalý hráč Ray Ferraro.

ZACH PARISE

Parise mohl ukončit kariéru poté, co neodehrál více než polovinu sezony, pyšný na dlouhou kariéru, která zahrnuje mj. i stříbrnou olympijskou medaili z roku 2010.

Místo toho se ale Parise připojil ke Coloradu, které pochopitelně myslí na další pohár. Devětatřicetiletý Parise si však uvědomuje, jak velká výzva to 12 let po jeho cestě do finále s Devils je.

"Později si uvědomujete, jak je to těžké," řekl Parise. "Vždycky si vzpomenu na své první roky v Jersey, kdy jsme se dostali do druhého kola, myslím, že tři roky po sobě. Člověk si říká: 'Dobře, přirozený vývoj, dostaneme se do třetího kola'. A pak najednou několikrát vypadnete v prvním kole. Prostě nevíte. Je to těžké."

BRENT BURNS

Burns stále zůstává exkluzivní ofenzivní silou. Minulý měsíc mu bylo 39 let a v Hurricanes, které loni ve finále Východní konference smetla Florida, působí druhou sezonu.

Tohle může být jeho nejlepší šance na titul od roku 2016 se San Jose, zvláště poté, co Carolina získala při uzávěrce výměn Jakea Guentzela a Jevgenije Kuzněcova. Burns poskytuje palebnou sílu zezadu a v průměru odehraje téměř 22 minut za zápas. Je to opora.

"Ví, že už nemá příliš mnoho možností," prozradil trenér Rod Brind'Amour. "Ale myslím, že to ví celý tým."

MARK GIORDANO

Toronto Maple Leafs má téměř kompletní soupisku hráčů, kteří ještě nevyhráli pohár. Nejstarším z nich je Mark Giordano, kterému bude v říjnu 41 let a téměř jistě je ve své poslední sezoně.

Giordano získal Norrisovu trofej jako nejlepší obránce NHL v ročníku 2018/19 na sklonku svého působení v Calgary. Byl prvním a (zatím jediným) kapitánem v historii mladého klubu ze Seattlu a stejně jako Pavelski je tvrdým hráčem, který má však v lize velký respekt.

