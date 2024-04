Raymond spustil poloviční euforii. Dotáhne to Detroit do play off?

Detroit Red Wings byli krok od vyřazení z bojů o play off, bylo by to už poosmé v řadě. Proti Montrealu museli v noci na úterý bezpodmínečně bodovat. Těsně před koncem prohrávali, pak ale Lucas Raymond vyrovnal při hře v šesti a poté v prodloužení znovu skóroval a zajistil Red Wings proti Montrealu strhující vítězství 5:4.

"Abych byl upřímný, moc si to ani nepamatuji," řekl Raymond se smíchem. "Dal jsem gól v prodloužení. Wow!“

Zbývá jediné. Poslední dějství, úterní finále základní části proti Canadiens v Bell Centre.

Red Wings a Washington Capitals se s 89 body dělí o druhou divokou kartu do play off, ale Capitals mají vítězství v základní části (31:27). Pittsburgh má 88 bodů a 32 výher v základní hrací době. Philadelphia Flyers má 87 bodů a 30 výher v základní hrací době.

Washington a Philadelphia se utkají spolu. Penguins hrají ve středu s New York Islanders. Podtrženo a sečteno: Detroit potřebuje bod, ideálně dva body, a ještě k tomu pomoc druhých.

"Když jsme vstupovali do sezony, nikdo nás do play off nepočítal," řekl trenér Derek Lalonde. "Většina lidí nás tipovala na poslední místo v Atlantické divizi. Kdyby nám před sezonou nabídnul scénář, který teď zažíváme, brali by ho asi všichni."

Pro Detroit je to každopádně sezona jako na horské dráze. 28. listopadu podepsali Red Wings s útočníkem Patrickem Kanem. Po operaci kyčle vypadal lépe, než kdokoli čekal. Detroit pak od 2. ledna do 27. února vyšvihl bilanci na 16-4-2, vytvořil si osmibodový náskok v boji o play off a zvýšil očekávání.

Nicméně poté, co Red Wings od 29. února do 14. března prohráli sedm zápasů v řadě v základní hrací době, se náhle ocitli mimo hru o vyřazovací voje. Od té doby se pohybují v těsném souboji více týmů, někdy nad hranicí postupu, jindy pod ní.

Musí bojovat, což se jim také v posledních dnech daří. Nepříznivý osud zvrátili nejen proti Montrealu, ale také proti Pittsburghu nebo Torontu. "Chlapcům patří obrovská pochvala za to, že vydrželi a pak našli cestu," dodal Lalonde.

Tato zkušenost je pro hráče, jako je Raymond, nesmírně důležitá. Dvaadvacetiletý hráč si s 31 góly vytvořil kariérní maximum v NHL, z toho zapsal hned sedm v posledních sedmi zápasech.

"Bylo tam hodně emocí nahoru a dolů, ale byla to zábava," dodal Švéd. "Myslím, že jsme si to všichni užili. Teď v závěru se nám podařilo vytěžit několik opravdu důležitých bodů.“

Teď to jen doklepnout.

Share on Google+