Pospíšil se flastru nevyhnul. Za brutální faul stopka na tři zápasy

Oddělení hráčské bezpečnosti NHL v noci na čtvrtek oznámilo, že útočník Calgary Flames Martin Pospíšil byl suspendován na tři zápasy za napadení obránce Seattlu Vince Dunna. Za vražení na hrazení obdržel Pospíšil už během pondělního utkání trest na pět minut a do konce utkání.

Úplně zbytečný a brutální faul, který si mohl slovenský útočník Martin Pospíšil během třetí třetiny zápasu proti Seattlu odpustit, byl disciplinárkou NHL pečlivě zkoumán. Během inkriminovaného momentu vjel Pospíšil do Dunna a vrazil jej směrem k mantinelu, do něhož obránce Seattlu nekontrolovatelně narazil a kvůli zranění v oblasti hlavy a krku se už do zápasu nevrátil.

Dunn (57z, 11g+34a) nenastoupil ani do dalšího zápasu ve Winnipegu a v tuto chvíli není jisté, kdy se na led vrátí. Pro Seattle je to výrazná komplikace v bojích o play-off, na které momentálně ztrácí šest bodů. Byť je otázkou, jestli o postup do bojů o Stanley Cup vůbec stojí, protože z týmu ve středu odešel Alex Wennberg do Rangers v rámci výměny za dvě volby v draftu.

Podle Oddělení hráčské bezpečnosti měl Pospíšil dostatek času, aby si svůj bodyček rozmyslel a například změnil úhel, pod kterým hit provede, aby tento úder byl proveden legálně a byly minimalizované jeho následky. „Místo toho, když měl Pospíšil čas na jiné rozhodnutí, rozhodl se Dunna zezadu plnou silou narazit proti mantinelu,“ uvedla disciplinárka.

Pospisil gets a 3 gamer for this hit pic.twitter.com/DU5fD43kx1 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) March 7, 2024

Čtyřiadvacetiletý Pospíšil absolvuje svou první sezonu v NHL. Po svém debutu se rychle zařadil do sestavy a v kádru vydržel i přes často neuspokojivé výsledky celého týmu. Ve 45 utkáních zaznamenal šest branek a devět asistencí. Tvrdší hra mu přitom není vůbec cizí, v průběhu ročníku posbíral už 72 trestných minut. Třízápasová suspendace je však jeho první v kariéře. Na základě trestu přijde také o 12 109,38 dolarů, které poputují do hráčského fondu.

Co se Calgary týče, to se nachází na 11. místě Západní konference, dva body za Seattlem. Byť naděje na postup do play-off nadále trvá, tak vedení Plamenů svým způsobem rezignovalo a kádr rozprodává. V průběhu sezony odešli Nikita Zadorov, Elias Lindholm a Chris Tanev. V noci na čtvrtek pak byl do Vegas vyměněn také obránce Noah Hanifin.

Share on Google+