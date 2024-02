New Jersey čeká jeden z klíčových zápasů. Na programu je i bitva o Pensylvánii

Kanadsko-americká NHL má před sebou další zajímavou noc. Hrát se začne už v 19:00, kdy Ďáblové ve své aréně přivítají Tampu, se kterou sousedí v tabulce. Fanoušci se však mohou těšit na dalších šest klání.

New Jersey v sobotu večer porazilo Montreal 4:3, avšak stále na play-off ztrácí pět bodů. Právě s Tampou v tabulce sousedí a v případě výhry může její náskok stáhnout. Blesky naopak po třech prohrách za sebou zabraly a na ledě Islanders vyhrály 4:2. Jak si proti Ďáblům povede nejproduktivnější hráč NHL Nikita Kučerov?

Ve 21:30 začne zápas o Pensylvánii mezi Pittsburghem a Philadelphií. Letci překvapivě drží pozice pro postup do vyřazovací části, zatímco Tučňáci zůstávají za očekáváním a momentálně se zdá, že Crosbymu a spol. play-off uteče. Velkého favorita bude mít duel mezi Chicagem a Detroitem, ve kterém Red Wings budou chtít potvrdit čtyři výhry v řadě.

Arizona po dobrém vstupu do sezony uvadla a na play-off může zapomenout. Kojoti se tentokrát představí na ledě Winnipegu, který vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů. Krátce po půlnoci rovněž začne měření sil mezi Buffalem a Carolinou.

Na jedenáctou výhru v řadě budou útočit newyorští Jezdci, kteří mají ideálního soupeře na to, aby šňůru natáhli, neboť míří do Columbusu. Program uzavře utkání Anaheimu s Nashvillem, ve kterém budou mít větší motivaci hosté, kteří se znovu vyhoupli do elitní osmičky své konference a zároveň uspěli čtyřikrát v řadě.

