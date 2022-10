Nejlepší tým západu proti nejhoršímu, hrát bude opět také Boston

Noc z pátku na sobotu s sebou přinese dalších šest duelů kanadsko-americké NHL. Program započne netradičně na západě, kde v půlnoci odstartuje duel mezi Vegas a Anaheimem. O hodinu později půjdou do akce Pastrňák, Voráček nebo také Nečas. Poslední úvodní buly noci bude vhozeno v Arizoně, kde se třetí korálek na šňůru vítězství pokusí přidat Winnipeg.

Povedený vstup do sezóny prožívají Zlatí rytíři z Vegas, kteří jsou s dvanácti body na špici Západní konference, a to i přes fakt, že gólmanská jednička, Robin Lehner, je mimo hru. Výborně jej zatím zastupují jak Logan Thompson, tak také Adin Hill, když oba tito brankáři disponují úspěšností zákroků přes 93 %. Proti Vegas se dnes postaví Anaheim, jehož hokejisté se pokusí odvrátit sedmou porážku v řadě. Naopak na první vítězství v základní hrací době nadále čekají.

Roli jednoho z nejsilnějších týmu Východní konference zatím Carolina potvrzuje. Hurikáni z šesti zápasů nebodovali jen jednou, a to hlavně díky pevné defenzívě, která do své sítě pustí v průměru jen něco málo přes dvě branky na zápas. Ostrované jsou na tom dle předpokladů hůře, když ze čtrnácti možných bodů ukořistili jen šest, nicméně poslední domácí vítězství proti městskému rivalovi s čistým kontem bylo pro Ilju Sorokina sladké. Nakopne tato výhra Newyorčany k lepším výsledkům?

Možnost osamostatnit se na samotném vrcholu kanadského bodování celé ligy bude mít David Pastrňák, jehož Boston dnes změří síly s Modrokabátníky. To druhý David má teď jiné starosti. Krejčí se totiž v minulém zápase po souboji u hrazení odebral do útrob TD Garden, když hlavní kouč Bruins po zápase potvrdil, že se jedná o zranění v horní části těla, a tak na ledě Columbusu českého šikulu neuvidíme.

Bránění suverénně nejlepších přesilovek v lize si vyzkouší Ďáblové z New Jersey. Na jejich led totiž dorazí tým pod taktovkou Jareda Bednara, který početní výhody z kraje této sezóny zvládá bravurně. Laviny mají v této herní činnosti procentuální úspěšnost 50 %, a to především díky útočníkovi Ničuškinovi, jehož kooperace převážně v mezikruží přinesla už pět branek z jeho hole. Výbornou formu si z minulé sezóny do té současné přenesl útočník Devils Jesper Bratt, který má na kontě, stejně jako Ničuškin, dvanáct kanadských bodů.

Těžkou zkoušku zažije také obrana Kosatek, která v úvodu sezóny vůbec nefunguje. Vancouver už inkasoval čtyřiatřicet branek, což je druhé nejvyšší číslo v celé lize. Vždyť první výhra kanadského celku přišla až v osmém zápase, a to po přestřelce v Seattlu, kde svěřenci Bruce Boudreaua přestříleli Krakeny poměrem 5:4. Do Vancouveru přiletí Tučňáci, kteří v posledních dvou zápasech kanadským týmům podlehli, což už parta okolo rozjetého Crosbyho nebude chtít opakovat.

Konečně se dočkají také fanoušci Arizony, která zatím jako jediná na domácím ledě neodehrála jediné utkání. V šesti zápasech na ledech soupeřů získali Kojoti čtyři body. Do Mullett arény v Arizoně s kapacitou 5000 diváků přijedou změřit síly hráči Winnipegu, kteří budou hladoví po třetím vítězství v řadě.

Kompletní program

00:00 Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks

01:00 Carolina Hurricanes – New York Islanders

01:00 Columbus Blue Jackets – Boston Bruins

01:00 New Jersey Devils – Colorado Avalanche

04:00 Vancouver Canucks – Pittsburgh Penguins

04:30 Arizona Coyotes – Winnipeg Jets

