Náhlá změna! O Dubase je eminentní zájem v Pittsburghu

Otázka číslo jedna byla v Pittsburghu již vyřešena. Trenérem týmu zůstává Mike Sullivan. Kdo ale bude nad ním, to je ve hvězdách. Rýsuje se však jedno zajímavé jméno. Majitelé klubu totiž údajně stojí o Kylea Dubase, kterému v létě končí smlouva s Torontem.

Prozatím byl kandidátem na pozici generálního manažera především Eric Tulsky, současný asistent GM v Carolině. Ten dle zdrojů portálu The Athletic na pohovoru velmi zaujal majitele a zdálo se, že je velmi blízko zisku prestižního křesla.

Do konečného rozhodnutí Penguins by ale mohla promluvit dostupnost Kylea Dubase. Novináři ze stanic Sportsnet a TSN informovali, že Penguins dostali od Maple Leafs, kteří se s Dubasem rozloučili minulý pátek, povolení k pohovoru.

Dubas byl pro Penguins jedním z prvních kandidátů už dříve, ale to se ještě nevědělo, že v Torontu skončí.

V té době byli Tučňáci ochotni nabídnout Dubasovi plnou kontrolu nad oddělením hokejových operací. Vzhledem k tomu, že majitelé chtějí najmout GM i prezidenta hokejových operací, je možné, že Penguins budou chtít přivést Dubase jako prezidenta a Tulskyho jako GM.

Celá situace se tak začíná zjevně zamotávat. Nejen, že někteří novináři zmiňují, že si v Torontu myslí, že Dubasův vyhazov byl unáhlený, ale také zaznívají spekulace týkající se Ottawy.

A to vše přes to, že byl po konci u Maple Leafs Dubas jasně nastavený. „Rozhodně nepůjdu někam jinam. Takže buď to bude tady, nebo si vezmu čas na odpočinek. Buď Toronto, nebo nic,“ říkal po vypadnutí s Floridou.

Teď ale dle všeho bude mít na výběr. Zůstat doma s rodinou, přestavět Penguins, nebo… Nebo budovat v Ottawě!

Několik kanadských autorů, včetně Kena Weibeho ze stanice Sportsnet, nadhodilo možnost, že by se Dubas po převzetí týmu novými majiteli připojil právě k Senators. Elliotte Friedman zase dodal, že se hovoří o tom, že by Dubas mohl být velmi motivován myšlenkou vést přímého rivala Toronta.

