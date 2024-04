Mazej na druhou stranu! Ruského novice poučil krajan, Tortorella žasl

Ten večer měl Ivan Fedotov prosedět na střídačce. Jenže to by tam nesměl pochodovat přímočarý bouřlivák John Tortorella. Když v síti Letců z Philadelphie skončily dvě z úvodních šesti střel, rozhodl se dát mančaftu impuls a ukázal na ruského obra. Křest ohněm, učebnicový. „Ale já nejsem nějaké mladé ucho, aby mě to rozhodilo,” prohodil Fedotov posléze.

Naskočit do rozehraného mače?



Pro Fedotova v sedmadvaceti letech zaručeně žádná velká novinka.



Co ovšem pro něj nové bylo, se ukázalo na začátku prodloužení. Přes dva metry měřící kolos se postavil do špatné klece. Nedošlo mu totiž, že v NHL si gólmani po 60 minutách své panství prohazují. Stejně jako po každé přestávce mezi třetinami.

Neznalost neomlouvá, řekl by klasik. Fedotova ale s úsměvem upozornil na severoamerické zvyklosti jeho krajan Semjon Varlamov. Po krátkém dialogu už bývalá opora CSKA Moskva mašírovala přes celé kluziště.

„Było to úsměvné. Hlavou mi projelo ‚Do pr***', ” povídal zámořským novinářům, poté co vychytal Flyers bod do našlapané tabulky Východní konference.

Hlavně v druhé třetině se činil, když lapil 16 ze 17 střel newyorských Islanders. „V té třetině byl naším jediným hráčem, co hrál dobře. Naprosto mě ohromil,” pochválil Tortorella Fedotova, jehož cesta do NHL si nezadá s béčkovým thrillerem. Vedla mimo jiné přes vojenskou základnu za polárním kruhem.

Fedotov se blýskl několika fajnovými manévry, Philadelphii opakovaně podržel, obstál třeba při brejku Matta Barzala.

„Je mi jedno, jestli chytám od první minuty, nebo naskočím v průběhu utkání. Můj přístup se nemění, chci pokaždé pomoct týmu,” řekl o své nevšední a stěží zapomenutelné premiéře v NHL. Pro něj a jeho turbulentní život tak příznačné.

