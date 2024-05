Dallas vyrovnal stav série, Florida míří do dalšího kola

Dnes v noci se hrály pouze dva duely. Florida dokázala rozstřílet Tampu, Dallas smazal vedení soupeře v sérii.

FLORIDA PANTHERS - TAMPA BAY LIGHTNING

6:1 (0:0, 2:1, 4:0)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:1

Florida je v dalším kole

Florida vrátila Tampě dvě porážky ze vzájemných sérií z posledních let a postoupila do druhého kola po pěti zápasech. Ve třetí třetině se dlouho hrálo vyrovnaně, pak se ale trefili Barkov s Rodriguesem. Gól přidal do prázdné branky také Verhaeghe, bývalý hráč Tampy, který s ní před pár lety získal Stanley Cup. V této sérii jí však nasázel nejvíce branek.

Branky a nahrávky

21. Verhaeghe (Barkov, Mikkola), 33. Barkov (Ekblad, Forsling), 52. Barkov (M. Tkachuk, Verhaeghe), 55. Rodrigues (Stenlund, Tarasenko), 57. Verhaeghe (M. Tkachuk), 59. Mikkola (Lundell, Luostarinen) – 34. Hedman (Hagel, Kučerov).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 32 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 59:08

Andrej Vasilevskij (TBL) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 57:39



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52



Tři hvězdy utkání

1. Aleksander Barkov (FLA) 2+1

2. Sergej Bobrovskij (FLA) – 31 zákroků

3. Carter Verhaege (FLA) 2+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - DALLAS STARS

2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

STAV SÉRIE: 2:2

Dallas zvládl i druhý duel venku

Vegas soupeře v první i třetí třetině přehrávalo, nakonec to ale nestačilo. Dallasu se podařila druhá perioda, ze které si odnesl jednobrankové vedení. To v poslední části už dokázal udržet hlavně zásluhou Oettingera, který se stal druhou hvězdou zápasu. Série se vrací za stavu 2:2 do Texasu.

Branky a nahrávky

15. Amadio (McNabb, Howden), 24. Eichel (Marchessault, Barbašev) – 18. Dadonov (R. Suter), 30. W. Johnston (Duchene, Seguin), 39. Dellandrea (Cr. Smith, Steel), 59. Hintz.

Statistika

Střely na bránu: 34 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 58:37

Jake Oettinger (DAL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:45



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:41



Tři hvězdy utkání

1. Wyatt Johnston (DAL) 1+0

2. Jake Oettinger (DAL) 32 zákroků

3. Jack Eichel (VGK) 1+0

