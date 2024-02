Karlsson vyměnil Sharks za Pens kvůli vidině Stanleyova poháru. Nyní se trápí on i celý tým

Erik Karlsson toho za svou kariéru prožil hodně. Třiatřicetiletý obránce válí v NHL již patnáctým rokem, ve své sbírce má i olympijské stříbro a bronz z Mistrovství světa. Úspěch v play-off mu ale stále uniká, s Ottawou i San Jose se dostal nejdále do finále konference. Se Sharks si Karlsson ve vyřazovacích bojích zahrál naposledy v roce 2019, loni v létě proto požádal vedení klubu o výměnu do týmu s vyššími ambicemi. Vyhrál Pittsburgh.

V černožlutém dresu Penguins jako by se Erik Karlsson stále hledal, po loňské 101bodové sezóně (a zisku Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce ligy) má rodák z jihošvédského městečka Landsbro rozjetou letošní základní část zhruba na 60 bodů (zatím jich má na kontě 39). A co je mnohem důležitější, Pittsburgh se potácí ve spodní polovině tabulky, z posledních deseti utkání vyhrál jen tři a na postupové pozice do play-off ztrácí již osm bodů. Naposledy Pens prohráli v noci na dnešek, kdy v prodloužení nestačili na Islanders, přímého konkurenta v boji o postup.

Hvězdami nabitý kádr Penguins zůstává daleko za očekáváním, a to především v ofenzívě. V průměrném počtu vstřelených gólů na zápas jsou Crosby, Malkin, Guentzel, Letang, Karlsson a spol. až 26. z 32 týmů v soutěži. V přesilovkách je to ještě slabší, Pens jsou s úspěšností pod 14 % až 30. „Něco takového jsem v životě nezažil,“ přiznal Karlsson. „Myslím, že hrajeme dobrý hokej, zejména v obraně. Nyní to musíme vybalancovat i v útoku,“ dodal.

„Erik je důležitou součástí našeho týmu, pokud chceme být úspěšní. Když ho sledujete každý den v tréninku, uvědomíte si, jak nadaný skutečně je,“ chválí švédského beka trenér Mike Sullivan. Pokles v Karlssonově osobní produktivitě je ale od letního trejdu znatelný, což Sullivan nezastírá. „Myslím, že se může dostat na další úroveň, kterou se v něm snažíme odemknout.“

Autor jediného vstřeleného gólu v posledních 33 zápasech by se měl na avizovanou další úroveň vrátit co nejdříve, Pittsburghu totiž postup do play-off začíná prokluzovat mezi prsty a navíc se neúprosně blíží uzávěrka přestupů (8. března). Pokud budou Penguins pokračovat v nastaveném trendu a dál klesat tabulkou Východní konference, generální manažer Kyle Dubas by se prý nebránil zobchodování Crosbyho dvorního křídelníka Jakea Guentzela, jemuž v létě končí smlouva (Guentzel je ovšem aktuálně na listině zraněných).

„V posledních letech v lize padá více gólů, taková je realita. Musíme najít způsob, jak pravidelně střílet více než dva góly na zápas,“ uvědomuje si Karlsson. „Na začátku sezóny jsme si dali za cíl vyhrát Stanley Cup, ne pouze postoupit do play-off. Víme, čeho jsme schopní, je to jen na nás,“ dodává.

Share on Google+