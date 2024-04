Jednička draftu? Největší šanci mají Žraloci, v The Tank se tankovalo

Je to oficiální, San Jose může slavit. Po víkendu je jasné, že skončí v základní části poslední. Prapodivný důvod k oslavě? Ale kdepak. Žraloci tak získali nejlepší výchozí pozici pro tradiční draftovou loterii, to oni mají nejblíž k právu volit celkovou jedničku. Tou by měl být Kanaďan se slavnostním jménem: Macklin Celebrini, čerstvý vítěz Hobey Baker Award pro top hokejistu americké univerzitní ligy NCAA.

Přivést do Kalifornie Celebirniho?

To by skutečně u Sharks bouchala šampaňská. Vždyť jde o mimořádně talentovaného borce, který má navíc k regionu vztah. Krátce tam žil a dokonce odehrál za juniorský tým Žraloků kompletní sezonu.

Teď by mohl válet i za "áčko".

Stačí jen, aby se k San Jose neotočilo štěstí zády, naplnily se papírové předpoklady a populární klub vyhrál v červnu zmíněnou loterii. Šanci bude mít největší, 25,5 procenta.

Jen pro připomenutí, GM Mike Grier nemůže v letošním draftu vybírat z horší než ze třetí pozice. Níže se propadnout nelze. I to je výsada, která náleží poslednímu mančaftu NHL.

Sharks "tankovali", jak se říká strategii. při níž je cílem skončit na dně tabulky. Ani ne tak přímo na ledě, hráči nechodili do zápasů s tím, že chtějí prohrát, ale skladbou kádru.

Už před sezonou bylo jasné, že mají prakticky nekonkurenceschopný tým. Ukázalo se to záhy, když na první triumf čekalo San Jose až do listopadu. Vylučte je z NHL, opírali se do herní a výsledkové bídy kritici.

Grier ukázal, že má jasný cíl při přestupové uzávěrce. Vyměnil snad každého, o koho byl zájem (až na Mikaela Granlunda). pakoval se i velký oblíbenec fanoušků a jedna z ikon klubové historie Tomáš Hertl.

Výsledek? Sharks mají za sebou už všechna domácí utkání, ze 41 jich v hale přezdívané The Thank (nádrž) vyhráli jen 11. Při hrozivém skóre - 69. To je čtvrtý nejslabší výkon v dějinách NHL.

Z kluzišť soupeřů si dosud skvadra kouče Davida Quinna odvezla osm triumfů.

San Jose má nejhorší bodový účet v NHL poprvé od začátku devadesátých let, kdy schytávalo tvrdé lekce coby ligový nováček. První dvě sezony byly těžkou školou.

Právo volit draftovou jedničku ale tehdy nezískalo, bude se historie měnit, nebo opakovat?

Share on Google+