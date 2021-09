Husarský kousek! Nadšení Coyotes se těší na Guenthera

Výběr Dylana Guenthera byl mezi fanoušky Arizony Coyotes vnímán velice pozitivně. Však také nadějný mladík byl před draftem výborně hodnocen. Nakonec tedy skončil v organizaci Kojotů, která nyní přemýšlí, co s ním. První krok už mají obě strany za sebou, Guenther totiž podepsal nováčkovský kontrakt. Naskočí rovnou do NHL?

Ještě by se hodilo připomenout, že Coyotes správně měli první den draftu úplně vynechat. Původně měli vybírat jako jedenáctí v pořadí, nicméně kvůli skandálu, jenž se týkal testování mladíků, jim byl tento výběr odebrán.

Pro generálního manažera Billa Armstronga to byl první draft v této roli. A draft bez prvního kola bývá vždy náročný. Nakonec se ale vše změnilo, Coyotes díky výměně Olivera Ekmana-Larssona získali též celkově devátý výběr.

Ten Kojoti využili výborně, alespoň tedy očima expertů. Vybrali si totiž útočníka Dylana Guenthera, který byl v některých draftových predikcích i na třetím místě. K potěšení všech zúčastněných pak nedávno podepsal vstupní kontrakt.

„Dylan je nesmírně šikovný a chytrý hráč se skvělou pracovní morálkou,“ řekl Armstrong. „Jsme si jistí, že jednou bude velice dobrým hráčem v NHL, a těšíme se na to, jaký v následující sezoně udělá posun.“

Nyní je otázkou, jakým směrem se vydá. Obecně se totiž očekává, že se Guenther ještě na rok vrátí do juniorky. Ale co když ne? Co když na kempu zazáří natolik, že si ho Coyotes nechají v prvním týmu?

Někteří z expertů si myslí, že to je dost možné. Už jen proto, že je na NHL fyzicky připravený. 185 centimetrů a 85 kilogramů jsou dostačující čísla. A dá se předpokládat, že v létě ještě nějakou svalovou hmotu nabral.

Navíc je přesně tím typem hráče, který teď Arizoně chybí. Šikovný křídelník, jenž dokáže vytěžit z minima maximum. V týmu sice je spousta kvalitních útočníků, proti kterým se těžko hraje, ale kromě Kellera a Kessela jich výrazně šikovných moc není.

Pozitivní také je, že Coyotes na Guenthera nemusí vůbec tlačit, když v následující sezoně zřejmě nebudou mít nejvyšší cíle. Pro hokejistu by to tak znamenalo menší tlak, navíc by mohl být bez problémů zapůjčen kanadské juniorské reprezentaci na tradiční šampionát.

Další možností je pochopitelně setrvání v juniorské soutěži, kde by svůj talent ještě vybrousil. Navíc mezi juniory zdaleka neukázal všechno, protože kvůli brzkému odjezdu na šampionát do osmnácti let a sezoně ovlivněné koronavirem stihl odehrát pouze dvanáct utkání. Bilance 12+12 je pak všeříkající.

Jasné je však to, že Coyotes mají ve svém kádru opravdu velice nadějného hráče, se kterým musí nakládat opatrně. Jednou z něj totiž může být lídr celé organizace. Potenciál na to rozhodně má.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+