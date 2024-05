Hořký konec kariéry? Oshiemu možná nedovolí pokračovat záda

Dost možná to bude pro útočníka T. J. Oshieho hořký konec kariéry. Nejdříve výplach v prvním kole play off od NY Rangers, poté by mohl následovat úplný konec. Američana totiž neustále trápí záda.

„Rád bych ještě hrál, ale nemám jistotu, že mi záda ještě vydrží. Nerad bych nikoho vystavoval do takové situace,“ řekl útočník Washingtonu Capitals.

Oshie byl v sezoně 2023/24 omezen na 52 zápasů základní části a zaznamenal 25 bodů (12 gólů, 13 asistencí). Sedmatřicetiletý hokejista si pak připsal jen jednu asistenci v prvním kole.

V této sezoně se potýkal i s dalšími zraněními, včetně otřesu mozku, který ho vyřadil ze hry na šest zápasů, a v nedělním čtvrtém zápase hrál se zlomenou levou rukou.

Největším problémem se ale v poslední době stala jednoznačně záda. „Pokud jsem ve stavu, kdy nemůžu hrát, většinou doslova ležím a nemůžu se ani hnout,“ přiznal.

Oshie po minulé sezoně podstoupil menší zákrok, který však přinesl jen dočasnou úlevu. „Byla to krátkodobé řešení a něco, co jsme v průběhu sezony několikrát vyzkoušeli, a pomohlo to,“ řekl. „Ale mým problémem je, že tam není jen jeden problém. Je tam více věcí, na které musíme najít odpověď."

Oshie, který v březnu odehrál svůj tisící zápas v NHL, několikrát navštívil chiropraktika, včetně nouzové situace poté, co ve druhém zápase schytal tvrdý hit od útočníka Rangers Artěmije Panarina. Oshie uvedl, že osobní doktor za ním během posledních tří měsíců sezony pětkrát vyrazil také do Washingtonu.

„Bylo tam prostě hodně věcí navíc, které jsem musel udělat, abych se ujistil, že jsou moje záda připravena hrát NHL,“ řekl. „Chybí mi dny, kdy jsem bez problémů přišel, dal si kafe, sedl si na stůl, možná do vířivky, hodil na sebe věci a šel hrát."

Oshiemu zbývá ještě jedna sezona z osmileté smlouvy na 46 milionů dolarů, kterou podepsal s Washingtonem v červnu 2017. Přiznal, že se na konci této sezony snažil nasát všechno pro případ, že by se ukázalo, že je to konec jeho šestnáct sezon trvající kariéry v NHL.

Generální manažer Capitals Brian MacLellan prohlásil, že Oshiemu dá tolik času, kolik bude potřebovat, aby se rozhodl, zda bude pokračovat v hraní. „Řekl jsem mu, že ho podpoříme v čemkoliv, co bude chtít,“ dodal MacLellan.

