Jak zabránit vyřazení? Musíme být hladovější před brankou, tuší Kopitar s Lewisem

Králové z Los Angeles nedokázali vyhrát na domácí půdě ani jedno utkání, kvůli čemuž nad nimi po přestěhování série do Edmontonu visí hrozba odjezdu na dovolenou. Už v noci na čtvrtek může být hotovo, pokud se LA nepodaří významně zlepšit svůj herní projev.

Když Los Angeles vyhrálo druhý zápas série prvního kola Západní konference na ledě Edmontonu, byla z toho velká sláva. Že se ovšem jednalo pouze o první vlaštovku, která jaro nedělá, se ukázalo v dalších duelech. Kings prohrávají s Oilers 1:3 a bezpodmínečně musí vyhrát třikrát v řadě, jinak v play-off končí.

Kings, kteří v prvních třech zápasech série inkasovali hned 17 gólů, se po potupné domácí porážce 1:6 rozhodli udělat pár změn. Tou nejvýraznější bylo posazení Cama Talbota, jehož místo v brankovišti zaujal David Rittich. Tomu se, i za přispění zlepšené defenzivy, povedlo odchytat velmi dobré čtvrté utkání série, v němž inkasoval pouze po ráně Evana Boucharda zpoza kruhů z přesilovky.

Přestože se Los Angeles v posledním střetnutí povedlo v podstatě vynulovat hlavní ofenzivní hvězdy soupeře, objevil se zcela jiný problém. Pokulhávala totiž koncovka. A ač tedy defenzivně nebylo Králům co vytknout, nevstřelit ani jeden gól z 33 střel, to je zkrátka něco, co se v play-off trestá.

A kvůli tomu všemu musí Kings v noci na čtvrtek odvracet hrozbu vyřazení. Favoritem zápasu pak jsou Oilers, kteří by si rádi před dalším pokračováním bojů o Stanley Cup dopřáli pár dní volna a zbytečně sérii prvního kola neprodlužovali.

Los Angeles, které s největší pravděpodobností nasadí opět Davida Ritticha, potřebuje vedle dobré práce brankáře a obrany pořádně zabrat i v útoku. Toho si je vědom i kapitán Anže Kopitar. „Myslím, že poslední zápas byl docela dobrý ukazatel toho, jak to musíme dělat, jak hrát v jejich pásmu a jak jim šlapat na paty. Ale samozřejmě musíme být mnohem hladovější kolem jejich branky,“ upozornil slovinský hokejista. „Musíme prostě hrát svou hru. Buď vyhrajeme, nebo končíme, takže musíme dát průchod emocím, ale také hrát disciplinovaně a z toho vycházet.“

Fakt, že v posledním utkání Los Angeles nepomohla ani střelecká převaha v poměru 33-13 a přišla porážka 0:1, trápí také Trevora Lewise. I on si ovšem bere z výkonu ve čtvrtém utkání pozitiva. „V posledním zápase jsme udělali velký posun v naší hře, a pokud budeme mít stejné nastavení mysli i v dalším zápase, bude to pro naše sebevědomí velké povzbuzení,“ myslí si. „Hru jsme zjednodušili, tlačili se do předbrankového prostoru, snažili jsme se dorážet. Jediné, co potřebujeme, je u brankoviště zůstat a být ještě o něco důraznější,“ podotkl.

Klíčové pro tým také bude, pokud se vyhne vylučování. V posledním klání vyfasovali Kings pouze jeden trest a nedali tak moc šancí přesilovkovým formacím soupeře. Oilers ale právě tato jediná přesilovka nakonec dopomohla k vítězství. „Pokud se nenecháme vylučovat, máme dobrou šanci to urvat,“ věří Lewis.

Zatímco Edmonton v této sérii využil osm z patnácti přesilových her, Los Angeles to má 0-11. To je podle Kopitara jeden z důvodů, proč jsou Oilers mnohem blíž k postupu do dalšího kola. „Musíme naše přesilovky zjednodušit. Tlačit puk do brankoviště a zkusit dát klidně i nějaký ošklivý, špinavý gól. Naše přesilovka zatím není dobrá a neodvádíme dobrou práci, ať už jde o pohyb, dostávání puků do brankoviště, nebo kombinaci. Pointa je, že to, co předvádíme, nestačí a v pátém zápase musíme být lepší,“ dodal kapitán.

Pátý zápas série je na programu v noci na čtvrtek ve 4 hodiny středoevropského času.

