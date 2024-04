Hořký konec sezony? Flyers chtějí Tortorellu i dál

Dlouho to vypadalo, že by se Philadelphia mohla překvapivě dostat do play off. Šanci stále má, nicméně oproti všem svým konkurentům má odehraný zápas navíc. Konec sezony byl hořký, kupa porážek, do toho nevybíravé řeči trenéra Johna Tortorelly směrem k vlastnímu týmu. Obě strany ale chtějí pokračovat společně.

Poté, co si Flyers po většinu sezony drželi třetí místo v Metropolitní divizi, se nyní nacházejí mimo postupové příčky, své body si navíc uhrávají všichni konkurenti – Washington, Pittsburgh i Detroit.

Sestupná spirála v posledních několika týdnech zpochybnila budoucnost hlavního trenéra Johna Tortorelly a mnozí spekulují o tom, kolik času mu ještě zbývá za lavičkou Flyers.

Zámořské portály ale hlásí, že klub vůbec neplánuje odvolat Tortorellu z funkce hlavního trenéra před začátkem příští sezony. To se týká i probíhajících zvěstí o jeho přechodu na pozici ve vedení klubu, na kterých prý není nic pravdy. V příštím ročníku se s tím nepočítá a nejsou žádné náznaky, že by se s tím počítalo v budoucnu.

Poté, co byl kouč v diskuzích o Jack Adams Trophy, se atmosféra kolem Tortorelly výrazně otočila. Kromě toho, že se výsledky týmu výrazně zhoršily, Tortorellovy výstřelky včetně jeho trestu poté, co odmítl opustit střídačku po vyloučení, střety s médii, posazení kapitána Seana Couturiera a nadávání svému týmu na veřejnosti, vedly k tomu, že se jeho obraz výrazně pošramotil.

Přestože Tortorella občas působí jako neřízená střela, přesně ví, co dělá. Je člověkem, který si užívá drama, které k této práci patří. Tortorella své výstřelky využívá jako způsob, jak odvést pozornost od toho, že tým zažívá obrovský propad.

I když je tento kolaps alarmující, špatné úseky se v sezoně stávají každému týmu. Kdyby se to stalo v polovině ledna a Flyers se vrátili a skončili na 12. místě ve Východní konferenci, asi by se nic neřešilo.

Nutno dodat, že Tortorella odvedl obrovský kus práce a jeho tým hrál možná až nad své možnosti. Bůh ví, co by se stalo, kdyby se nesesypalo brankoviště. Tak jak tak si Tortorella zaslouží uznání a další sezonu. Smlouvu má stejně ještě na dva roky.

Share on Google+