Gauthier podepsal nováčkovský kontrakt, kdy bude hrát?

Sezóna v zámořské univerzitní hokejové lize včerejškem skončila, což znamená jedné. Mnoho draftovaných hokejistů, kteří se rozhodli rozvíjet svůj talent o trochu déle v univerzitních týmech nyní nejspíše bude podepisovat nováčkovské smlouvy v NHL. Jedním z nich je majitel zlata a bronzu z mistrovství světa juniorů Cutter Gauthier.

Sezóna v americké NCAA je minulostí a pro titul národních šampionů si dokráčel Denver, který ve finále Frozen Four porazil poměrem 2:0 Eagles z Boston College. Právě v týmu poraženého celku v průběhu sezóny zářil Cutter Gauthier, který patřil k nejproduktivnějším hráčům celé soutěže. V 41 zápasech zapsal 65 kanadských bodů a s 38 přesnými zásahy se stal nejlepším střelcem. Byl také finalistou nominovaným na Hobey Baker Trophy pro nejlepšího hráče univerzitní soutěže, tuto trofej získal o dva roky mladší útočník Macklin Celebrini.

Anaheim potvrdil, že Cutter Gauthier podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. I když si jej v roce 2022 z 5. místa vybrali Flyers z Philadelphie, letos v lednu jej vyměnili za nadějného mladého obránce Jamieho Drysdala a volbu ve 2. kole v roce 2025. Důvod výměny? Od malička fandil Crosbymu a postupem času si uvědomoval, že ve Philadelphii to není pro něj. Tímto kokrem si mladý Američan v organizaci Flyres získal mnoho nepřátel, bývalý hráč Scott Hartnell volil i drsnější slova: „Ten kluk ještě neodehrál jediný zápas v NHL, ale myslí si, že je něco extra, aby si diktoval, kde nastoupí. Flyers odvedli skvělou práci, když ho udrželi při zemi a získali skvělou náhradu v podobě Drysdalea,“

A nyní si pískají i v Anaheimu, kde získali skvělé ofenzivní eso. „Jsme nadšeni, že můžeme podepsat smlouvu s Cutterem a okamžitě zahájit jeho kariéru v NHL. Byl nejlepším střelcem univerzitního hokeje a má dynamické schopnosti produkovat ve všech situacích. Těšíme se, až se připojí k naší skupině špičkových mladých hráčů, kteří už v NHL působí,“ vzkázal generální manažer Ducks Pat Verbeek.

Americký útočník zářil kromě univerzitní ligy také v americké reprezentaci. Gauthier táhl Spojené státy ke zlaté medaili během mistrovství světa juniorů v roce 2024, na turnaji sice vstřelil pouze dvě branky, jedna z nich však znamenala postup do finále. Stal se nejlepším útočníkem turnaje, dostal se do All-Star týmu a společně s Matyášem Melovským se podělil o post nejlepšího nahrávače turnaje s 10 asistencemi. Důvěru dostal v loňském roce na seniorském šampionátu, kde v 10 zápasech posbíral 9 kanadských bodů a gólem se podílel i na vyřazení české reprezentace. Spojené státy nakonec skončily čtvrté, senzační bronz slavili Lotyši.

Anaheim se letos do play off nepodívá a Ducks čeká poslední duel v základní části, který odehrají v noci na pátek na ledě Vegas. Do rozlučky se sezónou by měl zasáhnout také dvacetiletý Gauthier.

