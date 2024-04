Faksa sní o Stanley Cupu: Máme největší šanci za devět let! Čím mu kdysi pomohl Hemský?

Teď, nebo nikdy! Mezi horké aspiranty na Stanley Cup se letos dle očekávání zařadil Dallas, který navíc stále může dosáhnout na Presidents' Trophy. Nejen o hladových Stars se před začátkem vyřazovací části NHL rozpovídal český útočník Radek Faksa, který v Texasu kroutí devátou sezonu. „Kdybych si mohl vybrat, klidně bych tu zůstal celou kariéru,“ hlásí spokojeně také pro NHL.cz.

Radku, je velké lákadlo ovládnout základní část, když na první Rangers ztrácíte pouze bod?

Trošku se o tom v kabině bavíme. Bylo by to super ocenění za celou sezonu, ale není to naše priorita. Prioritou je vyhrát divizi, konferenci, ať prostě máme co nejlepší startovací pozici do play-off. Ale kdybychom vyhráli celou základní část, došli bychom do finále a hráli například proti Rangers, tuto výhodu bychom měli také.

Předpokládám, že hlavním cílem je pro Dallas Stanley Cup, že?

Hlavně letos jsou ambice hodně vysoké. Tým máme skvěle poskládaný. Myslím si, že teď je největší šance za těch devět roků, co tady jsem.

Už jste v play-off módu?

Musím říct, že od trade deadline hrajeme strašně dobře. Říkáme si, že každým zápasem se musíme připravovat na play-off a hrát tento styl hokeje. Soustředíme se na malé detaily, které play-off rozhodují.

Pokud by dnes základní část končila, hráli byste první kolo s Vegas. Připravujete se už teď na tohoto soupeře, kdyby to tak dopadlo?

Budeme to řešit až po konci základní části. Každopádně jim z minulé sezony máme co vracet, protože nás vyřadili v konferenčním finále. Máme s nimi resty, proto by bylo určitě krásné jim to vrátit hned v prvním kole.

Dlouhodobě jste brán za specialistu na vhazování. Prozraďte, v čem tkví vaše kouzlo na buly?

Jedna věc je, že na to mám dobré parametry. Druhou věcí je, že jsem na to od začátku měl dobré mentory. Snažím se tomu věnovat při tréninku. Také před každým zápasem se dívám na iPadu na soupeře, proti kterým budu na buly. Snažím se to studovat.

V této sezoně máte na kontě 7 gólů a 12 asistencí, což je velmi dobré číslo na to, že sbírání kanadských bodů není hlavním popisem vaší práce. Jste s tím spokojený?

Určitě bych rád dával víc gólů a dělal víc bodů. Přestože třeba letos tolik nechodím na závěrečné minuty, že bych dal i nějaké góly do prázdné, tak tuto sezonu hodnotím hodně pozitivně, protože i ostatní kluci z lajny mají taky kolem dvaceti bodů. Myslím si, že k výhrám přispíváme.

V Dallasu kroutíte devátou sezonu, patříte mezi nejdéle sloužící hráče celé organizace. To zní pěkně, že?

Určitě. Kdyby mi někdo na draftu řekl, že odehraju devět sezon v NHL v jednom klubu, byl bych nadšený. Na druhou stranu jsem zklamaný, že nám ještě nevyšel ten Stanley Cup. Jednou jsme byli blízko, člověk už ten pohár v hale viděl... Ale nevyšlo to. Na druhou stranu jsem rád, že můžu být v týmu, který má vysoké ambice.

Nemrzí vás ale přece jen, že jste si zatím v NHL nevyzkoušel jiné angažmá?

Naopak. Jsem šťastný, že můžu být v Dallasu. Organizace je super, a hlavně je tady vidina vyhrát NHL. Celkově jsem tady s rodinou strašně spokojený. Kdybych si mohl vybrat, klidně bych tu zůstal celou kariéru.

Až tak?

Dallas je krásné město, všechno je kousek. Je to prostě výborné. Doufám, že aspoň příští rok tady zůstanu, zaokrouhlím to na deset sezon a uvidíme, co se stane.

Fanoušci a novináři často žasnou nad uměním Joa Pavelskiho, který letos nasbíral už 66 kanadských bodů, ačkoliv mu brzy bude čtyřicet let. Co na něj říkáte?

Joe je jeden z těch nejdůležitějších. On je vzorem hlavně tím, jak trénuje, ale také i menšími věcmi. Vzal si Wyatta Johnstona a Logana Stankovena domů, bydlí s nimi. Já sám vím, jak je to důležité, protože v prvním roce si mě vzal Aleš Hemský k sobě na barák. Strašně moc mi pomohl. To stejné dělá Pavelski pro tyto kluky, kteří budou pro Dallas ohromně důležití. Ukazuje, jaký má charakter.

Předpokládám, že i Tyler Seguin, Jamie Benn nebo Matt Duchene jsou pro kabinu velice důležití. Je z nich cítit, že by si na Stanley Cup rádi sáhli?

Ti kluci už mají něco odehrané. Ví, jak to chodí a také ví, že ta šance už nemusí přijít. Každý z mužstva cítí, že šance je teď obrovská. Těch kluků, kteří na Stanley Cup ještě nedosáhli, je dost. Třeba Ryan Suter hraje asi dvacátou sezonu a pořád na něj čeká. Hlad a touha je obrovská v celém týmu.

V Dallasu jste v průběhu devíti let hrál s několika českými spoluhráči. S Romanem Polákem, Alešem Hemským, Martinem Hanzalem nebo Jiřím Hudlerem. Jste s nimi pořád v kontaktu?

S Romanem Polákem se každé léto potkávám v Ostravě, kde dělám letní přípravu. Jsme v kontaktu i přes rok. Aleš Hemský pořád bydlí v Dallasu, takže dennodenně jsme taky v kontaktu. S Hudym si sem tam napíšu, ale s Hanzym jsem asi dva nebo tři roky v kontaktu nebyl. Až se potkáme, pokecáme si.

Kdyby se v play-off náhodou nezadařilo, co světový šampionát?

Teď se to snažím neřešit a nemít to v hlavě, protože věřím, že půjdeme daleko. Pokud to nedopadne, určitě bych rád přijel, kdyby to jen trošku šlo. S Péťou Nedvědem jsem byl v kontaktu na začátku sezony, bavili jsme se o tom. Kdybychom vypadli a byl by zájem, spojíme se.

