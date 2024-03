Druhý příchod Kaprizova? Minnesota podepsala mladíka z KHL

Paralela s Kirillem Kaprizovem se přímo nabízí. Ruský útočník, draftován Minnesotou a povedené roky v KHL. Ne sice tak moc jako současné číslo 97, i tak je ale Marat Chusnutdinov velmi nadějným hráčem.

Wild podepsali s ruským útočníkem dvouletý vstupní kontrakt, což tým oznámil ve středu. Je to téměř čtyři roky poté, co tým Chusnutdinova draftoval, ale kdy by 21letý útočník mohl debutovat za Wild, je ve hvězdách.

Než bude moci hrát, musí si Chusnutdinov zajistit pracovní vízum a navštívit konzulát před odletem do Spojených států, což je proces s nejasným časovým harmonogramem, zvlášť při současné světové situaci. Prezident pro hokejové operace a generální manažer klubu Bill Guerin doufá, že se to vyřeší během týdne.

Chusnutdinovovi začíná platit smlouva už v této sezoně poté, co mu jeho tým v KHL, kterým je Soči, umožnil předčasný odchod. Jde o vstřícné gesto. Po sezoně mu sice v Rusku smlouva končí a jeho tým nepostoupil do play off, nicméně i tak několik měsíců do vypršení zbývalo.

"V průběhu let jsme si s Maratem několikrát volali," řekl Guerin, který popsal Chusnutdinovovo nadšení a také pochválil svůj tým, že s ním zůstal po celou dobu v kontaktu. "Nejdůležitější je udržet vztah a ujistit se, že ví, že ho sledujeme."

Od doby, kdy byl Chusnutdinov v roce 2020 draftován ve druhém kole z celkového 37. místa, pokračoval v zajímavé kariéře v Rusku, a to především jako tvůrce hry.

V minulé sezoně si tento centr připsal ve 49 zápasech v dresu HK Soči šest gólů a 14 asistencí a po výměně z SKA Petrohrad byl jmenován kapitánem týmu. V dresu Petrohradu se moskevský rodák stal nejmladším hráčem v historii týmu, který si připsal 50 bodů v kariéře.

"Marat je typem hráče, který nám teď může pomoci," dodal Guerin. " Je to solidní obousměrný hráč, má rychlost, je velmi houževnatý. Všechny přednosti, které má, jsme hledali. Chceme se ale ujistit, že ho postavíme do situace, ve které může uspět. Důležité bude načasování, kdy se dostane do sestavy, hrát rozhodně bude."

Share on Google+