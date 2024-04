Drama ve Východní konferenci bude pokračovat! Red Wings, Capitals i Penguins dokázali vyhrát

Úterní noc přinesla v boji o poslední vstupenku do play-off spoustu emocí. Nejvíce se zapotili fanoušci Detroitu, jejichž tým se proti Montrealu na vítězství pořádně nadřel. Ve hře se udržel i Pittsburgh. Všechno ve své moci má nadále Washington.

DETROIT RED WINGS - MONTREAL CANADIENS

5:4pp. (1:2, 1:2, 2:0 - 1:0)

Velkolepý obrat Red Wings

Red Wings se ve velice důležitém utkání dlouho trápili a Montreal toho dokonale využíval. Canadiens vedli na začátku 36. minuty již 4:1 a s Detroitem to vypadalo hodně špatně. Red Wings se nicméně dokázali vrátit do hry a při závěrečné hře bez brankáře zachránil sezónu domácího celku Lucas Raymond, který poslal zápas do prodloužení. V něm se přihlásil o slovo podruhé a vystřelil Detroitu vítězství, které ho nadále drží ve hře o play-off.

Branky a nahrávky

9. Compher (DeBrincat, Chiarot), 36. Compher (Perron, P. Kane), 51. DeBrincat (Gostisbehere, Määttä), 59. Raymond (Perron, Gostisbehere), 65. Raymond (Larkin, Gostisbehere) – 5. Gallagher (Hutson, Savard), 7. J. Barron (Jos. Anderson, J. Evans), 26. Harvey-Pinard (J. Evans, Kovacevic), 36. Gallagher (J. Evans).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 63:32

Samuel Montembeault (MTL) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 64:35



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:28



Tři hvězdy utkání

1. Lucas Raymond (DET) - 2+0

2. J. T. Compher (DET) - 2+0

3. Alex DeBrincat (DET) - 1+1

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK ISLANDERS

1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Islanders slaví postup do play-off

Islanders si vítězstvím na ledě New Jersey zajistili účast ve vyřazovacích bojích, ve kterých se střetnou s Carolinou.

Branky a nahrávky

24. Meier (Bratt, Hischier) – 13. Pageau (Engvall, Lee), 17. Palmieri (Reilly, Nelson), 32. Nelson (Fasching, Palmieri), 47. MacLean (Lee, Engvall).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 18 | Přesilová hra: 0/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (NJD) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 60:00

Semjon Varlamov (NYI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:34

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:20

Tomáš Nosek (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:23



Tři hvězdy utkání

1. Kyle Palmieri (NYI) - 1+1

2. Brock Nelson (NYI) - 1+1

3. Jean-Gabriel Pageau (NYI) - 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - NASHVILLE PREDATORS

4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Pittsburgh zůstává v závodu o play-off

Penguins prokázali v tomto zápase své zkušenosti a docela v poklidu dokráčeli k důležitému vítězství, které dává týmu z Pensylvánie naději na účast v play-off. Pittsburgh nicméně musí doufat, že Detroit i Washington v posledním zápase klopýtnou a sám bude muset porazit Islanders.

Branky a nahrávky

8. Crosby (Bunting, Rust), 14. E. Karlsson (Crosby, M. Pettersson), 29. R. Smith (Eller, Letang), 43. Bemström (E. Karlsson, M. Pettersson) – 28. Nyquist (O'Reilly, F. Forsberg), 38. F. Forsberg (McDonagh).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 20



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (PIT) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 56:54



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) - 1+1

2. Erik Karlsson (PIT) - 1+1

3. Emil Bemström (PIT) - 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - BUFFALO SABRES

2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Sabres si vyšlápli na Tampu

Buffalo odehrálo poslední zápas sezóny se ctí a z ledu Tampy si odváží vítězství 4:2. Hlavní hvězdou duelu byl Dylan Cozens, který vstřelil dvě branky a na jednu přihrál.

Branky a nahrávky

23. Stamkos (Kučerov), 50. Černák (Paul) – 2. Cozens (Quinn, Byram), 26. Cozens (Greenway), 37. Greenway (Girgensons, Jost), 50. Benson (Quinn, Cozens).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 57:36

Eric Comrie (BUF) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:04



Tři hvězdy utkání

1. Dylan Cozens (BUF) - 2+1

2. Eric Comrie (BUF) - 31 zákroků

3. Steven Stamkos (TBL) - 1+0

WASHINGTON CAPITALS - BOSTON BRUINS

2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Capitals vynulovali Boston

Washington je i po dnešní noci nadále pánem svého osudu. Capitals porazili na svém ledě Boston 2:0 a postup do play-off mají ve své moci. K tomu jim stačí uspět v posledním zápase na ledě Philadelphie.

Branky a nahrávky

12. Carlson (D. Strome, Wilson), 60. Dowd.

Statistika

Střely na bránu: 25 – 16 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:45

Jeremy Swayman (BOS) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 57:41



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:59

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:52

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:59



Tři hvězdy utkání

1. Charlie Lindgren (WSH) - 16 zákroků

2. John Carlson (WSH) - 1+0

3. Jeremy Swayman (BOS) - 23 zákroků

NEW YORK RANGERS - OTTAWA SENATORS

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Rangers - nejlepší tým základní části

Celek z Manhattanu uspěl v posledním zápase základní části a pojistil si prvenství v celé NHL. Nyní se mohou Rangers začít připravovat na play-off, jejich soupeřem bude tým z posledního postupového místa.

Branky a nahrávky

6. Roslovic (Kreider), 29. Fox (Kreider, Zibanejad), 45. Panarin (R. Lindgren, Fox), 53. Lafrenière (E. Gustafsson, Panarin).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:17

Joonas Korpisalo (OTT) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:55

Jiří Smejkal (OTT) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:31



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) - 26 zákroků

2. Artěmij Panarin (NYR) - 1+1

3. Adam Fox (NYR) - 1+1

EDMONTON OILERS - SAN JOSE SHARKS

9:2 (4:0, 5:1, 0:1)

McDavid se zapsal do historie

Connor McDavid se stal teprve čtvrtým hráčem v historii, kterému se podařilo dostat na metu sto asistencí v jedné sezóně. Oilers porazili San Jose vysoko 9:2.

Branky a nahrávky

1. McDavid (Nurse), 5. Henrique (Kulak), 11. Foegele (Draisaitl), 20. Holloway (Henrique, Nurse), 25. Foegele (Nugent-Hopkins, Draisaitl), 31. Perry (Bouchard, Holloway), 34. Ceci (Henrique, Hyman), 34. Bouchard (Perry, Holloway), 36. Hyman (McDavid, Nurse) – 22. Guščin (Bordeleau), 56. Zetterlund (Eklund, Granlund).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 21 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00

Devin Cooley (SJS) – 14 zákroků, 8 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 33:49

Georgij Romanov (SJS) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 26:11



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 1+1

2. Warren Foegele (EDM) - 2+0

3. Dylan Holloway (EDM) - 1+2

LOS ANGELES KINGS - MINNESOTA WILD

1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Minnesota uspěla v Los Angeles

Los Angeles si nedokázalo upevnit třetí místo v Pacifické divizi a v domácím prostředí podlehlo Minnesotě. Wild dali v každé třetině jeden gól a vyhráli 3:1.

Branky a nahrávky

55. Lizotte (Fiala, Talbot) – 15. Boldy (Rossi, Faber), 40. Hartman (Kaprizov, Eriksson Ek), 49. Kaprizov (Rossi, Middleton).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (LAK) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 57:44

Filip Gustavsson (MIN) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+1

2. Ryan Hartman (MIN) - 1+0

3. Marco Rossi (MIN) - 0+2

