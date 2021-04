Cítíme se jako ve vězení, popsal Lehner aktuální situaci v NHL

Samé lži. Tak by se dala sesumírovat slova Robina Lehnera do stručné podoby. Před novináři si vlastně již tradičně nebral servítky a řekl přesně to, co měl na mysli. Samozřejmě ve velmi důrazné formě. Mluvil o možném uvolnění opatření v případě naočkování hráčů.

„Došli jsme do bodu, kdy se musíme dívat i na psychickou pohodu lidí, nejen nás z NHL, ale úplně každého. Musíme se ptát, jak se můžeme co nejdříve vrátit do normálního života, protože je to obrovský problém. Ale lhát nám jen proto, aby nás povinně naočkovali? To je nepřijatelné,“ nechal se slyšet švédský gólman.

Lehner reagoval na velmi přísná karanténní opatření. Ta stanovená být jednoduše musí. Hráči se mimo hokej nemohou bavit, cestují jen mezi domovem a halou. Se spoluhráči se vídají pouze v šatně a na ledě, nikam jinam s nimi jít nemohou.

Na Twitter dokonce sám napsal, že se v NHL cítí letos jako ve vězení, že se liga neustále jen na něco vymlouvá. Později se za tento výrok omluvil.

Popsal také plánovaná uvolnění. Údajně liga poslala zprávu klubům, že pokud se hráči nechají naočkovat, opatření budou rázem mírnější. Zástupce komisionáře Bill Daly ale toto tvrzení zcela popřel.

„Nikdy jsme žádné konkrétní možnosti uvolnění organizacím nerozeslali, je to nesmysl,“ reagoval.

Robin Lehner si prošel mnohými vyšetřeními. Měl psychické problémy a nestyděl se s nimi vyjít na veřejnost. Na svou léčbu byl pyšný, prý by se lidé v podobné situaci neměli bát o problémech mluvit.

Loni doma ve Švédsku silně kritizoval tamní vládu, že koronu nebere dostatečně vážně a že opatření jsou velmi mírná. Tentokrát je nespokojený na opačné straně.

