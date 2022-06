Chytil? Udělal velký skok, chválí americká legenda českého centra

Má z něj vyrůst další česká hvězda v NHL, opora reprezentace. Ostatně na Manhattanu opakovaně rozpoutal "Chytilmánii", naposledy když se blýskl při senzační jízdě vyřazovacími bitvami sedmi góly. Po pochmurné základní části Filip Chytil ukázal, že by bylo přezíravé a ukvapené ho zatracovat. To samé si myslí i generální manažer Chris Drury, jemuž samozřejmě učarovalo, co od pravčického rodáka v klíčové fázi sezony viděl.

"Kid Line" s Chytilem, Alexem Lafrenierem a Kaapem Kakkem?

Radost sledovat tenhle útok sršící mladickým elánem a elitním talentem. V play-off byli hladoví dravci ve velké porci zápasů nejlepší formací Blueshirts, vyhověli si, zastiňovali i mnohem lépe placeného Artěmije Panarina.

"Fil udělal velký skok. Předvedl, že umí svou hru povýšit na jinou úroveň," smekl před Chytilem Drury. Pochvala od šéfa a americké legendy v jedné osobě nepochybně potěší.

V posledních dnech zámořskými weby probleskly spekulace na téma, kdo se stane druhým newyorským centrem. Chytil je nepochybně jedním z kandidátů, vždyť v bojích o Stanley Cup ukázal, že může být rozdílovým hráčem.

Jako pravděpodobnější se zatím jeví setrvání Ryana Stromea, který moc a moc stojí o to, aby dál oblékal modrý dres s ikonickým diagonálním nápisem. Stromea navíc chválí jak Drury, tak spoluhráč Panarin.

S ruským kouzelníkem si člen kanadského hokejového klanu náramně rozumí mezi mantinely i mimo led. Je ovšem otázkou, zda s ním Drury najde společnou řeč při vyjednávání o novém kontraktu. Zatím spolu prý nemluvili.

Dalším konkurentem pro Chytila je Andrew Copp, o němž GM tvrdí, že perfektně do kádru Jezdců zapadl. A tak klidně může nastat varianta, že Chytil nepovýší. Ale bude to na škodu? Pokračování "Kid Line" má logiku.

Jedna přesně mířená v podání Filipa Chytila:

Trio báječně nadaných borců si rozumí, mohou jeden druhého dál herně zvedat, pomoct si k dosažení výkonnostního vrcholu.

Kartami nicméně zamíchá zejména to, jak se povede Drurymu v roli vyjednávače a jestli vměstná Stromea, Coppa a třeba taky Franka Vatrana pod platový strop. A zda nebude mít jako prioritu například posílení defenzívy.

Levný a perspektivní centr v podobě Chytila (2,3 milionu a 22 let) se mu každopádně bude hodit v případě jakéhokoliv scénáře. Buď do druhé brázdy, nebo do "Kid Line", nebo jako zajímavý artikl pro výměnu. Fil v play-off demonstroval svou cenu.

Třeba tím, že se opakovaně stal hlavní hvězdou večera. Bylo by fajn, kdyby se tentokrát už na nebi udržel. Těch záblesků z jeho strany už tu bylo několik, teď je na čase, aby začala Chytilmánie s přívlastkem permanentní.

Ať už na Manhattanu, nebo třeba jinde.

