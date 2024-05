Carolina a Colorado ve druhém kole, Toronto zvítězilo v Bostonu

Na dnešním programu byla čtyři utkání. Carolině a Coloradu se podařilo ukončit série, blízko k tomu byl také Boston, ale prodloužení nakonec dopadlo lépe pro Maple Leafs.

BOSTON BRUINS - TORONTO MAPLE LEAFS

1:2pp (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

STAV SÉRIE: 3:2

Toronto ještě nekončí

Souboj brankářů nakonec vyhrál Joseph Wall. Vyrovnané utkání dospělo až do prodloužení, ve kterém vzal Tavares kotouč na pravém křídle, nahodil jej z úhlu na branku, čehož využil z druhé vlnu Knies, jenž jen dorazil za záda Swaymana. Série se tak vrací zpět do Toronta.

Branky a nahrávky

14. Frederic (Maroon) – 6. McCabe (Marner, Domi), 63. Knies (Tavares, Ljubuškin).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,94 %, odchytal 62:26

Joseph Woll (TOR) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,43 %, odchytal 62:26



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:06

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:13



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Knies (TOR) 1+0

2. Joseph Woll (TOR) 27 zákroků

3. Jeremy Swayman (BOS) 31 zákroků

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS

6:3 (3:1, 0:2, 3:0)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:1

Carolina je v dalším kole

Carolina je po Floridě Panthers a New Yorku Rangers třetím týmem, který postoupil do druhého kola letošních bojů o Stanley Cup. Islanders neprodali svou kůži lacino a ve druhé třetině dokázali stáhnout dvougólovou ztrátu. Ve 45. minutě se ovšem Carolina dostala do vedení po gólu Jacka Druryho, načež o osm sekund později došlo ke klíčovému odrazu od mantinelu, který puk místo za branku poslal před branku a Stefan Noesen zvýšil na 5:3. Carolinu ve druhém kole čeká Rangers

Branky a nahrávky

2. Teräväinen (Jarvis, Slavin), 4. Svečnikov (Jarvis, Burns), 14. Je. Kuzněcov (TS), 45. Drury (Skjei, Nečas), 45. Noesen (Skjei, Je. Kuzněcov), 59. Jarvis – 4. Reilly (Barzal, Nelson), 24. Nelson (Palmieri, Pulock), 40. Cizikas (Barzal, Pulock).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 25 | Přesilová hra: 1/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Semjon Varlamov (NYI) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 58:28



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:26



Tři hvězdy utkání

1. Jack Drury (CAR) 1+0

2. Seth Jarvis (CAR) 1+2

3. Jevgenij Kuzněcov (CAR) 1+1

WINNIPEG JETS - COLORADO AVALANCHE

3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 1:4

Colorado postoupilo přes Winnipeg

Čtvrtým postupujícím týmem do druhého kola je Colorado. Domácí se ujali už po 75 sekundách zápasu vedení, ovšem Laviny rychle srovnaly a ve druhé části se dvakrát ocitly v roli vedoucího týmu ony. Duel se pak lámal ve třetí třetině. V jejím úvodu sice srovnal na 3:3 Tyler Toffoli, ale pak zaúřadoval dosud mlčící střelec Mikko Rantanen, jenž v sérii zatím sbíral jen asistence. Finský útočník zařídil Coloradu dvěma zásahy rozhodující náskok. Jets tři minuty před koncem vsadili na hru bez gólmana. Dát kontaktní gól však nedokázali a v úplném závěru naopak zpečetil skóre i osud celé série Josh Manson.

Branky a nahrávky

2. Connor, 27. Morrissey (Scheifele, Vilardi), 43. Toffoli (Ehlers, C. Miller) – 4. Ničuškin (Toews, Rantanen), 26. Trenin (Manson, Cogliano), 34. Lehkonen, 45. Rantanen (Toews, MacKinnon), 49. Rantanen (MacKinnon, Makar), 60. Manson (Mittelstadt).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 56:57

Alexandar Georgijev (COL) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) 2+1

2. Nathan MacKinnon (COL) 0+2

3. Josh Morrissey (WPG) 1+0

VANCOUVER CANUCKS - NASHVILLE PREDATORS

1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

STAV SÉRIE: 3:2

Nashville vrátil sérii domů

Defenzivně laděné utkání nakonec skončilo lépe pro Nashville. Vancouver sice otevřel ve 44. minutě skóre, ale první hvězda zápasu, Roman Josi, srovnala o čtyři minuty později na 1:1. Rozhodující trefu zařídil v 53. minutě bombou od modré čáry Carrier. Nashvillu tak sezóna ještě nekončí a sérii veze za stavu 2:3 do svého města.

Branky a nahrávky

44. Zadorov (Q. Hughes) – 48. Josi (F. Forsberg, Barrie), 53. A. Carrier (Nyquist, F. Forsberg).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Arturs Silovs (VAN) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:38

Juuse Saros (NSH) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:36



Tři hvězdy utkání

1. Roman Josi (NSH) 1+0

2. Nikita Zadorov (VAN) 1+0

3. Juuse Saros (NSH) 19 zákroků

