Bruins si dělají letní plány. Chtějí posílit útok, k dispozici bude střelec z Winnipegu

Boston Bruins plánují být v létě pořádně agresivní a jejich generální manažer Don Sweeney chce před příští sezonou přidat palebnou sílu. Sám to v rozhovoru s médii připustil. Ve hře jsou výměny i podpisy volných hráčů.

"Jsou věci, které musíme řešit. Musím být schopen najít nějaké hráče, kteří mohou zajistit sekundární bodování. Budeme agresivní, abychom byli schopni doplnit to, co v současné době v některých oblastech postrádáme,“ popisoval. „Musím najít hráče, kteří nás posunou dopředu."

Bruins mají pro příští sezonu k dispozici zhruba 22 milionů dolarů, což jim dává možnost flexibilně doplňovat kádr. Část těchto peněz však bude přidělena brankáři Jeremymu Swaymanovi, který by mohl požádat o prodloužení smlouvy o osm let v hodnotě přibližně 8 až 8,5 milionu dolarů za sezónu.

"Je to jednoznačně priorita," prohlásil Sweeney na adresu Swaymana. "Během základní části jsme se jasně zapojili do jednání, abychom našli dlouhodobější prodloužení. Zatím jsme se k němu nedostali. Je důležitou součástí našeho týmu i naší budoucnosti."

Bruins by mohli uvolnit další prostor pod platovým stropem a případně vyřešit případné prázdné místo v sestavě také přesunem brankáře Linuse Ullmarka.

Ullmark vstupuje do posledního roku své smlouvy a jeho plat činí 5 milionů dolarů. V současné době sice má ve smlouvě šestnáct týmů, kam nesmí být vyměněn, ale od 1. července se tento seznam o jeden zmenší.

Není jasné, na koho se Bruins hodlají zaměřit, ale nereálná není odchod útočníka Jakea DeBruska, tudíž odpadnou další body z týmu.

V posledních dnech se začalo spekulovat o odchodech z Winnipegu. K mání by měl být Nikolaj Ehlers, nicméně také Tyler Toffoli.

Ten přišel do Winnipegu v průběhu sezony z New Jersey, měl pomoct k dlouhému průchodu play off. To se ale nepovedlo a zkušený střelec chce jinam. Skončí mu smlouva a bude si vybírat, kam zamíří. Boston se o něj rozhodně bude zajímat.

Share on Google+