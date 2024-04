Bedard bilancuje první sezonu. Šlo to rychle! Hodně jsem se toho naučil, říká

Přestože Chicago Blackhawks za sebou mají těžkou sezónu, která jim vynesla poslední místo v Centrální divizi a předposlední místo v Západní konferenci, pro Connora Bedarda byla výjimečná. Jednička loňského draftu naplnila očekávání a nebýt nešťastného zranění čelisti, atakoval by v bodování ty největší hvězdy.

„Ne, že by to už skončilo, zbývá pár zápasů, ale byl to frustrující rok. Myslím, že by to řekl každý,“ pokrčil rameny pro nhl.com. "Takže jsou večery, kdy jste vzhůru a přemýšlíte o tom. Nic to ale nemění na tom, že být v NHL je prostě výjimečné."

Jednička draftu 2023 je s 60 body (22 gólů, 38 asistencí) v 66 zápasech lídrem Blackhawks i nováčků NHL, přestože vynechal zhruba šest týdnů kvůli zlomenině čelisti, kterou utrpěl 5. ledna proti New Jersey Devils.

Je sedmým nováčkem v historii Blackhawks s alespoň 60 body v sezoně, čímž se připojil mimo jiné k Artěmiji Panarinovi, Denisi Savardovi, Patricku Kaneovi nebo Darrylu Sutterovi.

Úspěchy zapsal i díky své poctivosti. Na ledě obvykle zůstává i 20-30 minut po skončení tréninku. Jeho soustředěnost je jednou z jeho největších předností, stejně jako skvělá střela zápěstím a obrovská schopnost přihrávat.

Tyhle vlastnosti měl už předtím, nicméně jestli bylo něco, s čím se musel po přechodu do NHL poprat, byla to rychlost.

„Když jsem začínal, nebyl jsem určitě zvyklý na to, že u mě na ledě budou soupeři tak rychle, ale už se v tomto ohledu cítím dobře. Bylo několik zápasů, kdy jsem měl pocit, že jsem hodně držel puk, ale zároveň se mi pak dařilo tvořit dobré množství akcí,“ bilancoval mladý hokejista.

Bedard se na konci sezony domů do Kanady. Těší se na klidnější léto, které loni před draftem a po něm neměl.

"Myslím, že tohle léto bude v tomto směru příjemné, že nebudu mít všechny ty věci, jakkoli byly skvělé," řekl. "Bude to příjemná změna, možná bude trochu větší pohoda."

Bude mít také více času pracovat na své hře. Bedard by měl být spokojený s tím, jak se mu nováčkovská sezona vydařila. Splnil očekávání a tlak, který na něj byl vyvíjen, když se stal další tváří Blackhawks, zvládl dobře. Práce však teprve začíná a Bedard je připraven udělat další krok. "Sám pro sebe si říkám věci, ve kterých se chci zlepšit," zakončil.

