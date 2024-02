Zranění vystavilo stopku. Washington se musí obejít bez člena elitní obranné dvojice

Obránce Martin Fehérváry bude Washingtonu Capitals nějaký čas chybět. Důvodem je zranění v dolní polovině těla, kvůli němuž by měl být mimo sestavu několik týdnů. Přesná doba, po kterou bude chybět, je v tuto chvíli neznámá.

Fehérváry se zranil v posledním utkání Washingtonu na ledě Montrealu. V sobotu stihl pouze dvě střídání, než nepříjemně spadl za brankou svého týmu a z ledu mu museli pomoci spoluhráči.

Podle hlavního trenéra Spencera Carberyho existuje naděje, že by Fehérváryho zranění nemuselo být dlouhodobějšího charakteru. K tomu se podle něho všichni upínají, ztráta slovenského obránce je totiž výraznou komplikací. Nastupuje v elitní obranné dvojici vedle Johna Carlsona, nezřídka hraje přes dvacet minut za zápas a patří k nejdůležitějším obráncům týmu.

„Je to pro nás ztráta, protože Marty toho pro tým dělá hodně,“ řekl Carbery. „Hraje spoustu minut vedle Johna. Obzvlášť při hře 5 na 5 a je schopný hrát proti nejlepším formacím soupeřů,“ vyjmenovával jeho důležitost.

Fehérváry nastoupil v této sezoně ke 47 zápasům, ve kterých dal 2 góly a přidal 10 asistencí. Jeho hlavní úlohou je ale defenziva, jelikož ofenzivněji laděnějším obráncem je právě jeho parťák z páru. Carlson je suverénně nejproduktivnějším bekem Washingtonu, o to důležitější obrannou roli hraje Fehérváry, kterého bude muset Carbery v příštích zápasech někým nahradit.

„Máme nějaké kluky, kteří se snaží prodrat do sestavy, na což budeme v dohledné době spoléhat,“ uvedl Carbery. Očekává se, že by více prostoru mohli dostat Alexandr Alexejev či Ethan Bear. Do elitní obranné dvojice by se mohl například přesunout Trevor van Riemsdyk, což je sice pravák, ale umí hrát i na levé straně.

Washingtonu momentálně patří ve Východní konferenci jedenácté místo s osmibodovou ztrátou na elitní osmičku. Další oslabení defenzivy může týmu boj o play-off dost zkomplikovat.

Share on Google+