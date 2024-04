Zákrok roku?! Neuvěřitelný Bobrovského počin obletěl svět a nasměroval Floridu k další výhře

Konec druhé třetiny, vyrovnaný stav. A Matt Dumba, obránce Tampy Bay, už chtěl slavit. Jak by také ne, střílel do odkryté brány. V té ale zahvězdil brankář domácí Floridy Sergej Bobrovskij. Jeho zákrok obletěl svět a popohnal Panthers k vedení 2:0 v sérii.

„Ze střídačky jsem na to jen koukal, byl jsem v šoku,“ řekl obránce Panthers Aaron Ekblad. „Bylo to neuvěřitelné.“

Trenér Panthers Paul Maurice to však tak hezky neviděl. Viděl spíš nedostatek a lamentoval, že skoro padnul gól.

„Používal jsem nepěkné výrazy. Prostě sprosté nadávky,“ usmál se Maurice. „Ze střídačky toho ani tolik nevidíte, moc nemáte přehled o rozích branky a tak. Neměl jsem moc ponětí, co se dělo. Díky Bobovi se tomu můžeme všichni smát.“

To, co Maurice viděl, byl útočník Tampy Bay Anthony Cirelli, který zavezl puk do útočného pásma a obránce Panthers Brandon Montour ho stíhal. Cirelli se dostal ke střele, ale minul branku. Puk se odrazil od mantinelu na druhou stranu brankoviště, kde stál útočník Lightning Nikita Kučerov. Bobrovskij se ve snaze zastavit Kučerovovu střelu vrhl přes brankoviště.

Místo střely však Kučerov posunul puk napříč brankovištěm, kde byl úplně sám Dumba. Ale pak…

Byl to nejneuvěřitelnější z jeho 21 zákroků. Opět byl oporou, stejně jako v prvním utkání série. „Myslím, že při první střele minul branku. Trochu jsem nestíhal,“ přiznal Bobrovskij. „Bylo to pak trochu ze zoufalství, snažil jsem se po tom co nejvíce vrhnout a podařilo se mi to zvládnout.“

A hala snad vybouchla! „Neuvěřitelné,“ řekl obránce Floridy Oliver Ekman-Larsson. „Samozřejmě víme, že takové zákroky umí, ale tohle bylo něco jiného.“

I díky němu si Florida obhájila domácí led a ujala se po výhře 3:2 v prodloužení vedení v sérii 2:0.

