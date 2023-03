Vrána se vrací na led bývalého působiště, Hurikáni zahajují třízápasový trip v Torontu

V noci z pátka na sobotu přinese nejlepší hokejová liga světa čtyři zápasy. Jakub Vrána se St. Louis zamíří na půdu Washingtonu, kde strávil pět sezón. Hurikáni odlétají do Kanady hájit druhou příčku Východu, Šavle z Buffala se chtějí o kousek přiblížit snu v podobě postupu do play-off.

Konec základní části se blíží a Buffalo nadále udržuje šance na proniknutí do play-off. Šavle se nachází na jedenáctém místě Východní konference, přičemž na osmé newyorské Islanders mají ztrátu šesti bodů. Stáhnout manko na čtyři body mohou v aréně Philadelphie. Letci letos prožívají velké trápení, aktuálně disponují sérii čtyř porážek v řadě a v tabulce jim náleží předposlední patnáctá příčka.

Druhý nejlepší tým soutěže, to je Carolina. Pouze suverénní Boston nasbíral větší počet bodů oproti Hurikánům, ty čeká tvrdá práce v boji o hájení své pozice, neboť New Jersey je zpět o jediný bod, o sedm příští soupeř z Toronta. Javorové Listy z posledních dvou klání odešly s jediným bodem za prohru po nájezdech s Coloradem, motivace tuto sérii prolomit musí být bezpochyby velká.

Životní sezónu prožívá český útočník Martin Nečas. Čtyřiadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě doposud nasbíral 61 bodů, což dělá téměř bod na zápas. A nejen to, český útočník dokonce vévodí týmové produktivitě. S 55 body kryjí spoluhráči záda Sebastian Aho s Andrejem Svečnikovem, ovšem ruský forvard už letos další body nepřidá, protože zranění kolene si vyžádalo operaci a ta jej vyřadí ze hry na půl roku.

Washingtonu vážně hrozí, že by nemusel postoupit do vyřazovací fáze. Situaci nemá pevně ve svých rukou, neboť ve Východní konferenci okupuje nepostupovou desátou pozici, na Islanders ztrácí pět bodů. V domácím utkání proti St. Louis nutně potřebuje potvrdit roli favorita, Bluesmani navíc do zápasu nenastoupí v ideálním rozpoložení, neboť poslední dvě střetnutí prohráli, přičemž v nich inkasovali 13 gólů.

Velmi dobře se v novém dresu uvedl Jakub Vrána. Během pěti zápasů u Blues vstřelil čtyři góly, na premiérovou asistenci zatím čeká. Sedmadvacetiletý český útočník navíc zajíždí na led, kde to velmi dobře zná, neboť u Capitals strávil pět sezón, během nichž zanechal v hlavním městě USA solidní odkaz.

Poslední zápas obstará Anaheim s Columbusem. Souboj dvou týmů, jimž zůstanou brány do play-off uzavřeny. Pouze Žraloci jsou na Západě horší než Kačeři, od nichž se přesto očekává bodový zisk, neboť Modrokabátníci na tom jsou ještě hůře, se 49 získanými body mají nálepku nejhoršího týmu celé soutěže.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+