Velká ryba na obzoru! Chci otestovat trh, slyšel Winnipeg od svého tahouna

Jen Kyle Connor a Mark Scheifele byli produktivnější, Winnipeg našel v Pierru-Lucu Duboisovi jednoho z ofenzivních lidrů. Jenže otázkou je, na jak dlouho. Frankofonní Kanaďan totiž podle známého novináře Elliotta Friedmana Tryskáče informoval, že by za dva roky rád vyzkoušel hráčský trh. Zjistil svou cenu, vyslechl si nabídky ostatních klubů a třeba přestoupil do klimaticky přívětivější destinace, než jakou je hlavní a největší město Manitoby.

Kdy Dubois do Winnipegu přišel?

To asi každý sledující hokejové NHL ví. Třiadvacetiletý forvard se stěhoval loni při málokdy vídané výměně dvou vysoko draftovaných frajerů ze stejné volenky talentů. Jets si s columbuskými Blue Jackets prohodili dvojku (Patrika Laineho) s trojkou.

Na draftu roku 2016 šel před finským snajprem a Duboisem jen Auston Matthews, i s ohledem na čerstvě získaná ocenění dost možná nejlepší hokejista současnosti.

Dubois na takové úrovni možná není, nicméně mezi elitou se uchytil, zakořenil a vyrostl ve špičkového, efektivního útočníka. Aktuální sezonu, svou první kompletní ve Winnipegu, zakončil s 28 góly a 32 asistencemi. Bere přes šest milionů.

Tryskáči si přesto po nových informacích nemohou s klidným srdcem gratulovat k povedenému trejdu.

Vždyť za Duboise (nosícího na počest tragicky zesnulého ex-spoluhráče Matisse Kivleniekse osmdesátku) pustili kromě Laineho i Jacka Roslovice. Nazpět získali navíc už jen třetí kolo v letošním draftu. Teď jim reálně hrozí nemilý scénář, že za dva roky Dubois odejde.

Situace je to trudná, ale rozhodně ne neřešitelná. Pro Jets by bylo možná nejlepší Duboise teď v létě poslat o dům dál. Nebo to zkusit při přestupové uzávěrce. Smířit se s představou, že o Duboise časem přijdou a vytěžit maximum možného při jeho transferu.

Obchody uzavřené během ročníku 2023/2024 by už tak výhodné logicky nebyly.

Winnipeg si ovšem podle Friedmana přeje, aby borec s 361 starty v NHL zůstal. Podepsal dlouholetou smlouvu (má status RFA) a stal se jedním ze stavebních kamenů kádru. Dubois bude podle všeho preferovat roční kontrakt, napřesrok další a vidinu volných rukou.

Splní se přání klubu, nebo hráče? Přetahovaná o Duboise právě začíná.

