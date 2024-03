Uzávěrka přestupů NHL 2024 proběhla v pátek 8. března, ve 21:00 SEČ. Co se během dne událo?

22:00 - Textový přenos skončil. Děkujeme za pozornost.

Ještě jeden Breaking News.



Vítek Vaněček do San Jose. https://t.co/y5WYtZhCET — Jan Šlapáček (@Slapi1) March 8, 2024

21:35 - Potvrzení! Phil Kessel dneska smlouvu s Canucks nepodepsal, letos si v NHL nezahraje.

21:24 - Výměna! Do Toronta se z Minnesoty stěhuje útočník Connor Dewar. Cena? Volba ve čtvrtém kole draftu 2026.

21:22 - Spekulace! Linus Ullmark byl kousek od výměny do Los Angeles. Sám švédský brankář ale tento přesun odmítnul.

21:18 - Výměna! Další obchod na trase New Jersey - Winnipeg. Jets získali zadáka Colina Millera.

21:14 - Doplnění! Golden Knights poslali za Tomáše Hertla do San Jose Davida Edstroma a volbu v prvním kole draftu 2025. S českým útočníkem míří do Vegas volba v třetím kole draftu 2025 a volba v třetím kole draftu 2027. Sharks si navíc ponechají 17% Hertlova platu.

To be clear. Hertl and two 3rds to Vegas. https://t.co/tNzFqzqxOy — Darren Dreger (@DarrenDreger) March 8, 2024

21:00 - Uzávěrka přestupů je tady! V příštích hodinách se ještě dozvíme o výměnách, které se stihly včas dokončit.

20:58 - Výměna! Tak tohle je naprostá přestupová bomba. Do Vegas byl ze San Jose vyměněn český útočník Tomáš Hertl! Více podrobností zatím není známo.

BREAKING, as per @TSNBobMcKenzie ... Vegas is working on a Tomas Hertl deal with San Jose. — Chris Johnston (@reporterchris) March 8, 2024

20:53 - Výměna! Rangers nakonec svoji vytouženou posilu do útoku získali. Z Columbusu přichází výměnou za pozdější volbu v draftu Jack Roslovic.

20:51 - Potvrzení! Max Pacioretty se dneska stěhovat nebude a ročník dohraje ve Washingtonu.

20:44 - Výměna! Obránce Matt Dumba dohraje letošní ročník v Tampě. Lightning získali zadáka Coyotes za volbu v pátém kole draftu 2027. Na Floridu míří ještě i volba v sedmém kole draftu 2025.

The Penguins have acquired goaltender Ludovic Waeber and a conditional 2025 7th-round draft pick in exchange for Magnus Hellberg. pic.twitter.com/xttT7LkDyt — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 8, 2024

20:34 - Spekulace! Rušno začíná být kolem Golden Knights. Nějaká pozdní velká výměna?

20:30 - Doplnění! Columbus ještě z Bostonu získal volbu ve třetím kole draftu 2027.

20:05 - Výměna! Své zadní řady se rozhodl rozšířit ještě Boston, který se dohodl na výměně Andrewa Peekeho. Do Columbusu míří český obránce Jakub Zbořil.

WAIVER MOVES



Boris Katchouk

CHI ➡️ OTT



William Lagesson

TOR ➡️ ANA



Tobias Bjornfot

VGK ➡️ FLA — Daily Faceoff - Fantasy (@DFOFantasy) March 8, 2024

20:00 - Poslední hodina přestupů!

19:56 - Výměna! Flyers ještě na přestupovém trhu nekončí. Do Philadelphie míří obránce Erik Johnson, Buffalo obdrží volbu ve čtvrtém kole draftu.

19:48 - Výměna! Drobná výměna se zrodila i mezi Flyers a Predators. Do Nashvillu se stěhuje Wade Allison, opačně putuje Denis Gurjanov.

19:43 - Výměna! Brankovišti New Jersey by měl do konce základní části vládnout Jake Allen, kterého Devils získali za podmíněnou volbu ve třetím kole draftu. Canadiens si ponechali 50% ze smlouvy Allena, která platí i na následující ročník.

19:22 - Spekulace! Útočníka se pokouší sehnat ještě Rangers. Mezi varianty patří Max Pacioretty či Reilly Smith.

19:03 - Výměna! Z Kalifornie se bude stěhovat český obránce Radim Šimek. Toho společně se sedmým kolem draftu získal Detroit. Opačným směrem putuje útočník Klim Kostin. Dá se čekat, že český zadák zamíří na farmu Red Wings.

18:52 - Doplnění! Predators poslali do Arizony pouze volbu v šestém kole draftu. Pořádně výhodný obchod pro celek z města country.

#NYR have acquired forward Nic Petan from the Wild in exchange for forward Turner Elson. Full details: https://t.co/81oVxqWCKo — New York Rangers (@NYRangers) March 8, 2024

18:30 - Výměna! Posilu hlásí i Nashville. Ten získal z Arizony útočníka Jasona Zuckera. Více podrobností zatím není známo.

18:11 - Doplnění! New Jersey získalo za Tylera Toffoliho volby ve druhém a třetím kole draftu. Devils si ponechali 50% platu.

18:06 - Výměna! Za volbu ve čtvrtém kole draftu se z Pittsburghu k Rangers stěhuje Chad Ruhwedel.

17:54 - Výměna! Zajímavé jméno do svých řad získali Panthers. Na Floridu přichází z Buffala útočník Kyle Okposo. Účastník minulého finále poslal k Sabres Calla Sjalina a podmíněnou volbu v sedmém kole draftu. Pokud Panthers získají Stanley Cup, bude z toho volba v pátém kole.

17:45 - Výměna! Výrazné zkušenosti dokázal získat Boston. K Bruins se z Minnesoty stěhuje útočník Pat Maroon.

17:30 - Výměna! Winnipeg hlásí velkou posilu. Z New Jersey se stěhuje do Kanady útočník Tyler Toffoli. Více informací zatím neznáme.

17:25 - Výměna! Columbus do svých řad získal Malcolma Subbana ze St. Louis za budoucí vyrovnání.

17:09 - Podpis! Nová smlouva pro Jordana Eberleho je na světě! Třiatřicetiletý útočník prodloužil se Seattlem o dva roky. V průměru si ročně vydělá 4,75 milionů dolarů.

16:59 - Spekulace! V následujících hodinách se rozhodne i o budoucnosti Jordana Eberleho. Zkušený útočník buď podepíše novou smlouvu se Seattlem, a nebo bude vyměněn. Jiná varianta nepřipadá pro Kraken v úvahu.

16:48 - Výměna! Předchozí spekulace se potvrdila. Jevgenij Kuzněcov byl za volbu ve třetím kole draftu 2025 vyměněn do Caroliny. Capitals si ponechají 50% útočníkova platu.

16:38 - Spekulace! Určitá jednání probíhají i mezi Washingtonem a Carolinou. Důvodem je ruský útočník Jevgenij Kuzněcov, který se nedávno vrátil z asistenčního programu a prošel waiver listinou bez povšimnutí.

16:30 - Spekulace! Dočká se během příštích hodin smlouvy zkušený útočník Phil Kessel? Ten je nadále hodně provázán s Vancouverem.

16:13 - Spekulace! Některé týmy rozhodně řeší i svá brankoviště. Posílit se v tomto směru pokouší New Jersey a Los Angeles. Obětovat jednoho ze svých gólmanů by mohl Boston, jenž by naopak rád posílil směrem do útoku. Možná je i výměna Jacoba Markströma z Calgary.

16:07 - Spekulace! Golden Knights v minulých dnech dokázali získat Anthonyho Manthu a Noaha Hanifina a leckdo by si mohl říct, že bude ve Vegas panovat spokojenost. Opak je pravdou a obhájci Stanley Cupu ještě zkoumají další možnosti pro posílení.

16:00 - Příjemné páteční odpoledne, zdravím všechny fanoušky National Hockey League! Vítejte při sledování online přenosu NHL.cz, co se uzávěrky přestupů NHL 2024 týče.

16:00 – PĚT HODINY DO UZÁVĚRKY PŘESTUPŮ!

Letošní uzávěrka přestupů je velmi divoká. Týmy ve velkém obchodují několik posledních dnů a už proběhlo několik velkých výměn. Nechme se překvapit, co nám nabídne dnešek.

Share on Google+