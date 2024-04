Problémy s krkem ho připraví o celé play-off. Šance na Fastův návrat jsou minimální

Dvaatřicetiletý defenzivní útočník Jesper Fast se v této sezoně nejspíš na ledě už neukáže. Švédský hokejista, který se zranil v posledním utkání základní části, podle nejnovějších informací Carolině v probíhajícím play-off nepomůže.

Carolina vstoupila do bojů o Stanley Cup nejlepším možným způsobem. V sérii prvního kola proti New Yorku Islanders vede 3:0 na zápasy a má postup na dosah. Proti Ostrovanům se vypořádává s absencí Jespera Fasta výborně, otázkou však je, nakolik bude tento defenzivně laděný forvard týmu scházet v případných dalších sériích.

Fast, jenž nastupuje převážně ve třetí formaci Caroliny, utrpěl zranění krku v posledním utkání základní části proti Columbusu. Od té doby je na marodce a trenér Rod Brind'Amour si nemyslí, že by se dokázal ještě v průběhu play-off vrátit k týmu.

„Znovu se nechal vyšetřit, a ať už byly nálezy jakékoliv, nevypadá to, že se vrátí,“ řekl Brind'Amour po čtvrtečním vítězství Caroliny 3:2 nad Islanders ve třetím zápase prvního kola Východní konference. „To je asi tak všechno, co vám můžu říct. Není to dobrá zpráva ani pro nás, ani pro něj.“

Rodák ze švédského Nassja sice není nějakým útočným esem (v 73 zápasech dal 6 branek a přidal 13 asistencí), ale jeho přednosti jsou jinde. Dvaatřicetiletý forvard se počítá mezi velmi rychlé bruslaře, jehož úkolem je především forčeking a defenzivní práce ve vlastním pásmu. Bývá také nasazován do druhé obranné čtyřky při oslabení.

Carolina v případě vítězství v sérii s Islanders narazí v semifinále Východní konference proti lepšímu z dvojice New York Rangers a Washington Capitals. Rangers vedou v sérii 2:0. Už v základní části patřili Jezdci k ofenzivně laděným týmům a měli jeden z nejproduktivnějších útoků na Východě. A proti takovému soupeři by se hráč Fastových obranných kvalit opravdu hodil.

