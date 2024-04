Senators mají užší list na trenérské křeslo. Ve hře je i Berube

Ottawa chce být rychlá a mít vyřešenu pozici trenéra týmu co nejdříve. I proto už teď existuje užší seznam koučů, se kterými vedení Senators mluví. Podle novináře Bruce Garriocha existují tři favorité.

Generální manažer Senators Steve Staios se podle Garriocha setkal nebo se plánuje setkat s nejméně třemi kandidáty na trenéra, včetně bývalého trenéra Minnesoty Wild Deana Evasona a bývalého šéfa lavičky St. Louis Blues Craiga Berubeho.

Garrioch také dodal, že v ligových kruzích se má za to, že Ottawa jednala také s bývalým trenérem Los Angeles Kings Toddem McLellanem.

Všichni tři kandidáti byli ze svých týmů NHL propuštěni v průběhu této sezony, úplně dlouho tak bez praxe nejsou.

„Mluvili jsme s několika lidmi. Máme delší seznam,“ uvedl Staios minulý týden na tiskové konferenci po skončení sezony. „Myslím, že je důležité, abychom si vzali patřičný čas a mohli se podívat na všechny, kteří mohou být k dispozici.“

Časový rámec si však Garrioch stanovit nechtěl. „Pokud se některé z těchto rozhovorů posunou rychleji a my se budeme cítit pohodlně, že se splňuje vše, co má, aby se stal našim příštím hlavním trenérem, tak bychom s tím pohnuli,“ potvrdil. „Z hlediska načasování je to těžké odhadovat.“

Sens propustili D. J. Smithe v půlce prosince a na zbytek sezony ho dočasně nahradili Jacquesem Martinem. Ten se ale do budoucna vrátí do role poradce.

Staios také novinářům řekl, že asistent trenéra Daniel Alfredsson nebude kandidátem na post hlavního kouče Ottawy, a dodal, že mu ikona klubu řekla, že potřebuje více času na to, aby se ještě přiučila.

Garrioch dodává, že Senators necílí jen na velká zmíněná jména. Kromě Evasona, Berubeho a McLellana si Sens vyhlédli také asistenta trenéra Philadelphie Brada Shawa a hlavního kouče Toronta Marlies Johna Grudena.

