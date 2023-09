Úspěch v podobě draftu? To nejtěžší mě čeká, říká Hrabal

Je největší nadějí českého hokeje na pozici gólmana. O potenciálu Michaela Hrabala dobře ví i v NHL, jelikož šel na posledním draftu z 38. místa. "Skvělý pocit,“ vzpomíná zpětně. Nicméně na vavřínech neusíná. Dobře ví, že ho čeká ještě spousta tvrdé práce.

Hrabal bude v nadcházející sezoně hrát první ročník na univerzitě v Massachusetts, což bude jeho druhá sezóna v severoamerickém hokeji poté, co strávil ročník 2022/23 v týmu Omaha Lancers v USHL.

Má to být další krok, který ho nasměřuje k dosažení jeho cíle – hrát v NHL. "Je to skvělý pocit, ale vždycky říkám, že to vlastně pro budoucnost nic neznamená," řekl k draftu pro klubový web Hrabal. "Ta nejtěžší práce mě teprve čeká. Ještě je toho přede mnou hodně."

Osmnáctiletý mladík odchytal v dresu Omahy 31 a zaznamenal velmi dobré statistiky. Nepatřily sice mezi elitní, nicméně na to, že si zvykal na užší led, to byla působivá premiérová sezona za oceánem.

"Hráči mohou střílet odkudkoliv," zmínil hlavní rozdíl mezi kluzišti. "Určitě to pro mě byla změna, ale snažím se jednat chytře, takže mi netrvalo dlouho, než jsem se tomu přizpůsobil."

Během své cesty v zámořské kariéře zůstane v kontaktu s trenérem rozvoje brankářů Coyotes Charliem McTavishem, se kterým se seznámil už na letním rozvojovém kempu, kde mu poskytl představu o tom, jak si v organizaci stojí.

"Kemp byl opravdu dobrý k tomu, abych věděl, na čem musím pracovat, a to jak na ledě, tak mimo něj, zejména díky všem testům mimo led," popisoval Hrabal. "Udělali jsme si dobrou představu o tom, na čem bychom teď měli pracovat, určitě to může jen pomoci."

Jeho kariéra v NCAA odstartuje 7. října proti týmu American International a na programu Minutemanů jsou v této sezóně mimo jiné zápasy proti těm nejlepším, potká se s hokejisty z Michiganu, Minnesoty a dvěma bostonskými celky.

