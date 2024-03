Toronto v poklidu přehrálo Edmonton. Bodová série Nashvillu pokračuje

Další zajímavý herní den je minulostí. Toronto se v noci prezentovalo skvělým výkonem a zcela s přehledem dokázalo porazit Edmonton. Znovu bodoval i Nashville, který bezpečně míří do vyřazovacích bojů.

NEW YORK ISLANDERS - WINNIPEG JETS

6:3 (3:1, 3:0, 0:2)

Islanders přejeli Winnipeg

Hokejisté Islanders podali velmi dobrý výkon a byli odměněni ziskem dvou bodů. Domácí dokázali během dvou třetin nasázet šest branek a zbytek duelu již jen dohrávali.

Branky a nahrávky

6. Clutterbuck, 9. Clutterbuck (M. Martin, Romanov), 16. Palmieri (Nelson, Horvat), 22. Fasching (Barzal, Pulock), 30. Barzal (Fasching, Dobson), 36. Lee (Barzal, Fasching) – 12. Naměstnikov (M. Barron, DeMelo), 48. Appleton (Ehlers, Morrissey), 58. Perfetti.

Statistika

Střely na bránu: 39 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 7



Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 29:11

Laurent Brossoit (WPG) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 30:49



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mathew Barzal (NYI) – 1+2

2. Hudson Fasching (NYI) - 1+2

3. Cal Clutterbuck (NYI) - 2+0

PHILADELPHIA FLYERS - BOSTON BRUINS

3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Flyers rozhodli v závěru

Hokejisté Philadelphie si připsali velmi cenné vítězství 3:2 nad Bostonem. Bruins sice dvakrát dokázali v průběhu třetí třetiny skóre dorovnat, ale na gól Tysona Foerstera z 59. minuty už odpověď nenašli.

Branky a nahrávky

39. Konecny (Foerster, Laughton), 56. Konecny (Frost, Tippett), 59. Foerster (Poehling) – 51. Brazeau (Coyle, Lohrei), 57. Heinen (Geekie, DeBrusk).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

Linus Ullmark (BOS) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:31



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:18

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:29

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:19



Tři hvězdy utkání

1. Travis Konecny (PHI) - 2+0

2. Tyson Foerster (PHI) - 1+1

3. Samuel Ersson (PHI) - 18 zákroků

MINNESOTA WILD - ST. LOUIS BLUES

4:5pp. (0:1, 3:1, 1:2 - 0:1)

Blues ovládli prodloužení

Vyrovnané dramatické utkání dospělo až do prodloužení, ve kterém mohli napřed rozhodnout domácí, avšak šanci nevyužili, naopak hosté byli úspěšnější a pátým zásahem definitivně stvrdili to, že si druhý bod odvezou do St. Louis.

Branky a nahrávky

25. M. Johansson (Faber, Boldy), 32. Rossi (Kaprizov), 36. Rossi (Zuccarello, Kaprizov), 55. Faber (Hartman, Middleton) – 11. Neighbours (B. Schenn), 33. Kyrou (Bučněvič), 44. Kyrou (Bučněvič, Leddy), 51. Kyrou (Saad, Bučněvič), 63. Saad (Kapanen, Faulk).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 62:05

Jordan Binnington (STL) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 62:05



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Kyrou (STL) - 3+0

2. Brandon Saad (STL) - 1+1

3. Marco Rossi (MIN) - 2+0

NASHVILLE PREDATORS - DETROIT RED WINGS

1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Fotbalová výhra Predators

Nashville slaví hubené, ale velmi cenné vítězství 1:0 nad Detroitem. Tato výhra pomohla Nashvillu navýšit náskok v rámci divize na páté St. Louis a jedná se tak o pojištění pozice divoké karty v honbě za postupem do play-off.

Branky a nahrávky

55. F. Forsberg (Josi, Nyquist).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:29

Alex Lyon (DET) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 57:59



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Juuse Saros (NSH) - 23 zákroků

2. Filip Forsberg (NSH) - 1+0

3. Roman Josi (NSH) - 0+1

NEW JERSEY DEVILS - OTTAWA SENATORS

2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Ottawa překvapila v New Jersey

New Jersey připisuje v boji o postup do play-off výraznou ztrátu. V souboji s Ottawou prohrálo 2:5 a nepotvrdilo roli papírového favorita. Místo stažení ztráty na postupové pozice tak zůstává Ďáblům nadále manko šesti bodů na pozici druhé divoké karty ve Východní konferenci.

Branky a nahrávky

21. Bratt, 21. Nosek (Palát, Mercer) – 5. M. Joseph, 25. Greig (M. Joseph), 27. Crookshank (Chabot, Stützle), 30. Chabot (B. Tkachuk, Brännström), 51. Batherson (B. Tkachuk).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 0/5 | Trestné minuty: 15 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (NJD) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00

Joonas Korpisalo (OTT) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:52



Česká a slovenská stopa

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -4 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:58

Ondřej Palát (OTT) – 0+1, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34

Tomáš Nosek (OTT) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:55

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:20



Tři hvězdy utkání

1. Mathieu Joseph (OTT) - 1+1

2. Thomas Chabot (OTT) - 1+1

3. Ridly Greig (OTT) - 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - EDMONTON OILERS

6:3 (2:0, 3:0, 1:3)

Velká výhra pro Toronto

Maple Leafs o svém vítězství rozhodli během dvou třetin, ve kterých se dokázali dostat do vedení 5:0. Oilers v závěrečné části výsledek alespoň kosmeticky upravili.

Branky a nahrávky

5. McMann (Tavares, Liljegren), 19. W. Nylander (Liljegren), 29. Holmberg (Domi, Matthews), 32. Holmberg (McMann, Rielly), 36. McMann (W. Nylander, Tavares), 60. Matthews – 45. Hyman (McDavid, Bouchard), 49. Perry (E. Kane, McDavid), 57. Draisaitl (McDavid, Bouchard).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 39 | Přesilová hra: 1/6 – 2/7 | Trestné minuty: 17 – 23



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,18 %, odchytal 56:21

Martin Jones (TOR) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 3:39

Stuart Skinner (EDM) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,26 %, odchytal 39:40

Calvin Pickard (EDM) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 15:40



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06



Tři hvězdy utkání

1. Bobby McMann (TOR) - 2+1

2. Pontus Holmberg (TOR) - 2+0

3. Connor McDavid (EDM) - 0+3

NEW YORK RANGERS - FLORIDA PANTHERS

4:3sn. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)

Rangers rozhodli v nájezdech

Zápas byl podle očekávání velmi vyrovnaný, kdykoli měl jeden z týmů dobrou pasáž, ten druhý na to dokázal odpovědět vlastním zlepšením. Po dvou strhujících třetinách plných rychlého hokeje se ve třetí dvacetiminutovce neustále hra kouskovala a nic zábavného k vidění nebylo až do 56. minuty, kdy nečekaně skóroval Carter Verhaeghe. Zdálo se tedy, že Florida je blízko vítězství, jenže hned o 41 sekund později se střela Artěmije Panarina poodrážela až za Sergeje Bobrovského, takže bylo opět srovnáno. V samostatných nájezdech to pak byl znovu Panarin, kdo měl na svědomí rozhodující pokus.

Branky a nahrávky

27. Fox (Trocheck, Zibanejad), 29. Panarin (Trocheck, Fox), 57. Panarin (Z. Jones, Trocheck), rozh. náj. Panarin – 9. M. Tkachuk (Mahura, Verhaeghe), 21. Luostarinen (Reinhart, Balinskis), 56. Verhaeghe (Montour, M. Tkachuk).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 65:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) - 2+0

2. Vincent Trocheck (NYR) - 0+3

3. Adam Fox (NYR) - 1+1

VANCOUVER CANUCKS - CALGARY FLAMES

4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Vancouver uhájil domácí prostředí

Calgary ve Vancouveru od první minuty prohrávalo. Po dvou gólech Höglandera na konci druhé třetiny snížil Anderson a Kosatkám se zase lépe dýchalo až od 57. minuty, kdy Miller skóroval v přesilovce. Lindholm přidal gól do prázdné branky a Hanleyho snížení 19 sekund před koncem už na výsledek nemělo vliv.

Branky a nahrávky

1. Höglander (E. Pettersson, Garland), 29. Höglander (E. Pettersson, Garland), 57. J. Miller (Boeser, Q. Hughes), 59. E. Lindholm – 39. R. Andersson (Greer, Rooney), 60. Hanley (Pachal, Greer).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (VAN) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 58:27



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -+3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:59

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:15



Tři hvězdy utkání

1. Nils Höglander (VAN) - 2+0

2. Elias Pettersson (VAN) - 0+2

3. Conor Garland (VAN) - 0+2

LOS ANGELES KINGS - TAMPA BAY LIGHTNING

4:3pp. (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)

Důležité body pro Kings

Vyrovnaný zápas mezi Kings a Lightning se naklonil na domácí stranu díky gólům z úvodů druhé a třetiny třetiny. Novou zápletku vnesl do hry až Steven Stamkos. Kapitán Tampy dvěma golfáky v poslední pětiminutovce zařídil svému týmu aspoň bod za prohru v prodloužení, o které rozhodl Gavrikov.

Branky a nahrávky

8. Kempe (Kopitar, Byfield), 23. Moore (Dubois), 42. M. Anderson, 61. Gavrikov (Kempe, Kopitar) – 20. Point, 56. Stamkos (Point, Duclair), 60. Stamkos (Kučerov, Hedman).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (LAK) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:39

Andrej Vasilevskij (TBL) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 58:23



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41



Tři hvězdy utkání

1. Vladislav Gavrikov (LAK) - 1+0

2. Mikey Anderson (LAK) - 1+0

3. Steven Stamkos (TBL) - 2+0

SAN JOSE SHARKS - CHICAGO BLACKHAWKS

4:5pp. (2:0, 2:2, 0:2 - 0:1)

Parádní obrat Blackhawks

Chicago ve 22. minutě prohrávalo 0:4 a vypadalo to, že schytá debakl. Místo toho se ale Blackhawks sebrali, vrátili se do zápasu a odměnou jim bylo vyrovnání v poslední minutě. V prodloužení pak všechno rozhodl Seth Jones.

Branky a nahrávky

4. Bordeleau (Zetterlund, Addison), 11. Bordeleau (Bailey, Sturm), 21. Zetterlund (Kostin, Ferraro), 22. Zetterlund (Eklund, Granlund) – 27. Donato (T. Raddysh, T. Johnson), 34. T. Johnson (Donato, T. Raddysh), 47. S. Jones (Kaiser, Bedard), 60. Kurashev (Donato, N. Foligno), 61. S. Jones (Kurashev).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 31 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Devin Cooley (SJS) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 60:05

Petr Mrázek (CHI) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:23



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:12

Filip Zadina (SJS) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:07

Petr Mrázek (CHI) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:23



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Donato (CHI) - 1+2

2. Fabian Zetterlund (SJS) - 2+1

3. Seth Jones (CHI) - 2+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Golden Knights se nadřeli

Hokejisté Vegas měli jasnou herní převahu, dlouho se to ale neprojevovalo na výsledku. Golden Knights ale nakonec svého soupeře zlomili a dokráčeli k výhře 4:2.

Branky a nahrávky

24. Barbašev (N. Roy), 25. Eichel (Whitecloud, Stephenson), 44. Dorofejev (Theodore, Mantha), 58. Eichel (Theodore, Stephenson) – 5. Gudbranson (Werenski, Marčenko), 60. Meyer (Voronkov, Fix-Wolansky).

Statistika

Střely na bránu: 47 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 44:00

Logan Thompson (VGK) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 16:00

Daniil Tarasov (CBJ) – 43 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jack Eichel (VGK) – 2+0

2. Ivan Barbašev (VGK) - 1+0

3. Pavel Dorofejev (VGK) - 1+0

