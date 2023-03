Toronto si poradilo s Carolinou, Buffalo selhalo proti Flyers

V noci na sobotu se hrálo ve čtyřech arénách. Nejzajímavější duel se uskutečnil v Torontu, kde místní Maple Leafs dokázali porazit silnou Carolinu 5:2. V boji o play-off zklamalo Buffalo, které si neporadilo s Philadelphií.

PHILADELPHIA FLYERS - BUFFALO SABRES

5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Buffalo selhalo ve Philadelphii

Sabres odehráli velmi smolné utkání a pořádně si zkomplikovali svůj boj o vyřazovací boje. Buffalo bylo na ledě Flyers střelecky aktivnějším týmem, nicméně z toho nedokázalo nic vytěžit. Domácí naopak z minima šancí dali pět gólů a vyhráli 5:2. Skvěle zachytal Carter Hart, brankovišti byl hlavní rozdíl mezi oběma týmy.

Branky a nahrávky

16. Tippett (York, DeAngelo), 24. Farabee (Foerster, Hayes), 34. Tippett (Hayes, Provorov), 39. J. van Riemsdyk (Laughton), 46. Tippett (Seeler, DeAngelo) – 43. V. Olofsson (Power, Mittelstadt), 60. V. Olofsson (Girgensons, Mittelstadt).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 38 | Přesilová hra: 1/1 – 2/4 | Trestné minuty: 22 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) - 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00

Craig Anderson (BUF) - 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Owen Tippett (PHI) - 3+0

2. Kevin Hayes (PHI) - 0+2

3. Anthony DeAngelo (PHI) - 0+2

TORONTO MAPLE LEAFS - CAROLINA HURRICANES

5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Těžký duel pro Toronto

V Torontu se utkaly dva silné týmy a k vidění byl velice zajímavý zápas. Výsledkově ho lépe zvládli domácí Maple Leafs, kteří vyhráli přesvědčivě 5:2. Za Carolinu se jednou trefil Martin Nečas.

Branky a nahrávky

3. Aston-Reese (E. Gustafsson, Järnkrok), 13. Marner (Bunting, Tavares), 18. Matthews (Tavares, Rielly), 35. Aston-Reese (Lafferty), 49. Rielly (Järnkrok, Brodie) – 15. Skjei (Martinook, Pesce), 31. Nečas (Teräväinen, Kotkaniemi).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 34 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Pjotr Kočetkov (CAR) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:38

David Kämpf (TOR) – 0+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:25



Tři hvězdy utkání

1. Calle Järnkrok (TOR) - 0+2

2. Zach Aston-Reese (TOR) - 2+0

3. Ilja Samsonov (TOR) - 32 zákroků

WASHINGTON CAPITALS - ST. LOUIS BLUES

2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Blues zazářili v hlavním městě USA

Hokejisté St. Louis podali velice dobrý výkon a pohodlně dokráčeli k vítězství 5:2. Capitals nedokázali využít své střelecké převahy a je velice pravděpodobné, že po dlouhé době nedokáží postoupit do vyřazovacích bojů.

Branky a nahrávky

46. Fehérváry (Alexejev, Milano), 58. Bäckström (Ovečkin, Sandin) – 2. Blais (Saad, B. Schenn), 25. Kyrou (Vrána, Parayko), 30. Kapanen (Bučněvič, Leddy), 35. Blais (Krug, Saad), 59. B. Schenn (Leddy).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 58:06

Joel Hofer (STL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:53

Jakub Vrána (STL) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:25



Tři hvězdy utkání

1. Joel Hofer (STL) - 32 zákroků

2. Sammy Blais (STL) - 2+0

3. Martin Fehérváry (WSH) - 1+0

ANAHEIM DUCKS - COLUMBUS BLUE JACKETS

7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

Anaheim zdolal Columbus

V Anaheimu se odehrálo vyrovnané utkání, které se lámalo až v samotném závěru. V 58. minutě poslal Ducks do vedení Max Jones a následně padly ještě dva góly do prázdné branky. Columbus prohrál další utkání a začíná to vypadat, že bude mít na draftové loterii největší šanci na zisk celkové jedničky.

Branky a nahrávky

4. Zegras (R. Strome, McGinn), 15. Harrington (Terry, Benoit), 24. Comtois (Grant, Benoit), 43. Terry (Colt. White, McTavish), 58. Max Jones, 60. Harrington, 60. R. Strome – 11. Blankenburg (L. Foudy), 20. Jenner (J. Gaudreau, Laine), 37. Sillinger (K. Johnson, Bemström), 47. Laine (A. Boqvist, Hutchinson).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 42 | Přesilová hra: 0/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) - 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 59:49

Michael Hutchinson (CBJ) - 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 58:05



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) - 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 59:49



Tři hvězdy utkání

1. Max Jones (ANA) - 1+0

2. Troy Terry (ANA) - 1+1

3. Scott Harrington (ANA) - 2+0

