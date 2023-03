Tkachuk kritizuje synův tým. Florida je strašně měkká, říká

Jeho slovo je pořádně slyšet. Keith Tkachuk je jedním z nejvýraznějších hráčů NHL. Už jen to ho k tomu opravňuje. V lize ale více než úspěšně působí také jeho dva synové. Nicméně od tvrďáka kromě chvály přichází i kritika. Schytala to celá Florida.

I když Panthers vyhráli dva poslední zápasy, hrozí jim, že rok po zisku Prezidentské trofeje budou chybět v play off. Florida je o bod zpět za Pittsburghem, který je na posledním postupovém místě Východní konference, Penguins mají navíc zápas k dobru.

„Matthew je teď dost zničený z toho, jak na tom jsou,“ řekl Keith. „Ale pořád se drží, pořád mají šanci a je na nich, aby se rozjeli a začali hrát jako tým, jakým by měli být. Mají mnohem na víc, než co teď předvádí.“

Jestli si ale Panthers na někoho nemůžou stěžovat, pak je to Keithův syn Matthew. Jeho výkony ani zdaleka nejsou důvodem, proč jsou na tom Panthers zle, jelikož ve své první sezóně v novém týmu vede bodování mužstva, v noci dosáhl na stovku bodů.

„Pokud se nedostaneme do play off, nic to neznamená,“ řekl Matthew o svém individuálním úspěchu. „Ale je to samozřejmě skvělý milník. Jsem obklopen skvělými spoluhráči. Nemůžu všem dostatečně poděkovat, všichni mi to velmi usnadnili.“

Keith je mnohem spokojenější s tím, co vidí u týmu svého dalšího syna, Brady válčí za Ottawu.

„Pokaždé, když se přijdu podívat na Ottawu, tak vím, že možná nejsou nejtalentovanějším týmem, ale budou hrát tvrdě a makat na sto procent,“ dodal Keith. „Florida by si z toho mohla vzít příklad.“

Právě zde vidí někdejší útočník Phoenixu, Atlanty či St. Louis největší potíž. „Jsem z toho trochu zklamaný,“ byl upřímný. „Je to měkký tým a jejich výsledky se na tom odrážely, jsou zasloužené.“

