Teď a tady. Roky na to McDavid čekal, teď není kam uhnout

Roky na to čekal. V momentě, kdy byl Connor McDavid vybrán na draftu, se začalo mluvit o tom, kdy do Edmontonu přiveze Stanley Cup. Dlouho to vypadalo, že Oilers mrhají jeho talentem. Letos se ale konečně dostali až těsně před hokejový Olymp. A kapitán Oilers už nemá kam uhnout.

Okamžik, pro který pracoval, okamžik, na který čekal. Už od doby, co si ho Edmonton 26. června 2015 vybral ve stejné aréně, ve které se otevře finálová série. Prostě osud.

„Když se ohlédnu zpátky, tak to utíká strašně rychle,“ začal před davem novinářů. „Připadá mi, jako by to bylo včera, co se draftová noc odehrála, a jsme tu o devět let později.“

McDavid toho v NHL dokázal hodně. Pětkrát získal Art Ross Trophy jako vítěz bodování. Čtyřikrát získal cenu pro nejlepšího hráče. Třikrát získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Jednou získal Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Jeho čísla jsou nesmyslná, jeho kejkle s pukem jakbysmet. A přece není spokojený.

Teď má konečně šanci ukázat, co umí na velké scéně proti nejlepším. S 31 body (5 gólů a 26 asistencí) vede tabulku bodování play off a má šanci překonat Gretzkyho rekord v počtu asistencí (31) z roku 1988.

„Miluju sport,“ usmál se jen. "Miluji hokej. Vždycky jsem chtěl být součástí takové události, takového finále, takže je výjimečné být tady. Nijak extra se ale necítím, jsem prostě normální kanadský kluk."

Dost možná schválně skrývá emoce a to, že normální úplně není. Čeká ho největší krok kariéry. Dobře ví, že taková šance se nemusí opakovat.

Jeho tažení za tím, aby se zařadil po bok Waynea Gretzkyho, započne v noci na neděli ve floridské aréně. Tam, kde se jeho příběh rozepsal, se začne dopisovat klíčová kapitola. Teď jen zbývá vyřešit hádanku, jaká vlastně bude.

„Je to skvělý příběh, skvělá cesta, kterou procházím,“ dodal. „Od toho mladého kluka až po tuhle pozici.“

