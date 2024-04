Takhle exceloval už jen Gretzky. Crosby natáhl sérii na 19 sezon!

Možná ho už nenajdete v první desítce tabulky produktivity, možná už NHL patří o generaci mladším machrům. Jenže Sidney Crosby je stále znamenitý hokejista a svou pozici jednoho z top plejerů v dějinách NHL upevnil šestatřicetiletý Kanaďan dalším mimořádným počinem. Zapsal už 19. sezonu za sebou s průměrem minimálně bod na zápas. Vyrovnal tak rekord Waynea Gretzkyho!

Jistě, NHL a fanoušci Alexe Ovečkina především žijí jiným z Gretzkyho ligových maxim, ale čerstvý Crosbyho zápis je rozhodně také mimořádně hodnotný.

Nejde sice o něco tak bijícího do očí, jako je celkový počet gólů v NHL, nicméně 19 sezon v řadě s průměrem alespoň jednoho bodu za večer je dokonalý důkaz špičkové dlouholeté výkonnosti pittsburského kapitána.

A také schopnosti se přizpůsobit různým érám, spoluhráčům i limitům vlastního těla a zubu času. Crosby od svého vstupu do NHL nikdy neslevil z uvedeného standardu. Ať už mu bylo zrovna devatenáct, nebo pětatřicet.

Ať už mu drželo zdraví, nebo se musel rozehrávat po otřesech mozku, zlomenině čelisti, operaci kýly nebo třeba příušnicích, vždy zakončil základní část přinejmenším s tolika body, kolik odehrál partií.Díky zápalu do tréninku, touze zdokonalovat se i učit se nové fígle a také samozřejmě ohromnému talentu.

To, že tomu bude i letos, definitivně stvrdila partie na ledě newyorských Rangers, kde právě Gretzky končil na konci minulého milénia kariéru a také přerušil svou sérii, když v sezoně s pořadovým číslem 20 zapsal „jen” 62 bodů. Crosby dal v Madison Square Garden dva góly, na jeden přihrál.

“Dostat se po Gretzkyho bok, to je skutečně úžasné. Nejde o rekord, o kterém jsem chtěl mluvit dopředu, nechtěl jsem to zakřiknout. Ale věděl jsem, že se k němu blížím,” pověděl lídr Tučňáků.

Crosbyho přáním by samozřejmě bylo postoupit po loňské odmlce do play-off, sám proto dělá možné i nemožné (je na 82 bodech, 37krát skóroval), jenže jednička draftu roku 2005 je ve své snaze mnohdy až zoufale osamocená. Obzvlášť po trejdu Jakea Guentzela.

“Všechny ty milníky, kterých v poslední době dosahuje, jen dokazují, že je jedním z nejlepších hokejistů nejen mezi svými generačními souputníky, ale take všech dob,” smekl před ním kouč Pens Mike Sullivan. Ví, že o Crosbyho se může opřít, spoléhat na něj. Mač co mač, rok co rok.

Crosby díky pravidelným bodovým žním stoupá dějinami NHL. V Pittsburghu je už druhým nejproduktivnějším hráčem v historii (za Mariem Lemieuxem), do konce základní části by mohl proskočit i do elitní desítky napříč celou ligou. Má před sebou Phila Esposita.

Potřebuje 7 bodů. Zbývá mu 8 duelů. Jeho tempem více než hratelné.

A pak je tu, když odhlédneme od týmových úspěchů, o které jde Crosbymu především (sám o tom opakovaně mluví), nová výzva pro příští sezonu. Neskončit jako Gretzky. A udělat ze společného rekordu jen čistě vlastní záležitost. Šance, že se mu to povede, je vzhledem k jeho kumštu, přístupu i současnému směřování NHL značná.

Share on Google+