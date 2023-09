Tajemno kolem Knighta? Nadějný gólman přiznal, proč vyhledal pomoc

Asi každý si na Floridě užíval jarní jízdu play off. Spencer Knight, nadějný gólman oragnizace, ale musel každému odpovídat, proč týmu vlastně nepomáhá. Nebylo to pro něj nic příjemného, dokonce musel jít do asistenčního programu. Od hokeje úplně odešel. Chce však být brzy zpět.

Tréninkový kemp se blíží, stejně jako návrat Knighta. Ten se k týmu vrátí poprvé od chvíle, kdy koncem února opustil tým a přihlásil se do programu pomoci hráčům v rámci Asociace hráčů.

Zatímco Panthers se snažili dostat do play off a šokovali hokejový svět svou velkou jízdou, Knight byl doma u svých rodičů a potýkal se s přetrvávající obsedantně kompulzivní poruchou (OCD), která mu znemožňovala pokračovat v NHL.

O celém problému dlouho mlčel, nikdo nevěděl, čeho se týká. Před pár dny ale poprvé promluvil, exkluzivně o tom informoval portál The Hockey News.

"Řítil jsem se směrem, kterým jsem nechtěl jít," řekl Knight.

Knight uvedl, že vše začalo v roce 2019, kdy byl v prvním ročníku na Boston College. Z důvodů, které si nedokáže vysvětlit, si začal nadměrně mýt ruce. Výletů do koupelny, aby si ihned namočil ruce, přibývalo do té míry, že o tom po této sezóně mluvil s rodiči a napadlo ho, že by mohl potřebovat pomoc.

Nikdy to však nijak nebránilo jeho schopnosti fungovat. Ve škole se mu dařilo, patřil k nejlepším brankářům v americkém univerzitním hokeji a s týmem USA dokonce získal zlatou medaili na mistrovství světa juniorů v roce 2021.

To vše se ale změnilo v prosinci, kdy se postavil do branky na utkání ve Winnipegu a necítil se dobře. V tomto utkání pustil tři góly a byl střídán. Když později v noci dorazil domů, měl už zvýšenou teplotu a třásl se zimnicí. Ukázalo se, že to byla prostě chřipka, ale tehdy v Knightově mozku cosi zacvaklo a začal mít myšlenky na nákazy a nemoci.

Od té doby až do svého odchodu z týmu na konci února měl Knight problémy se spánkem a došlo to tak daleko, že nemohl fungovat.

A tak místo toho, aby byl součástí postupu Panthers do finále, sledoval ho se smíšenými pocity. Byl nadšený za své spoluhráče, ale cítil se hrozně, že s nimi nemůže být.

"Jedním z pocitů, které máte, když se něco takového stane, je, že jste prostě všechny zklamal," řekl Knight. "Nikdy jsem se nechtěl cítit jako přítěž."

Knight strávil volno prací s odborníkem na OCD a rozhovory s ostatními, kteří tuto poruchu zvládají v každodenním životě. Cítí, že je nyní mnohem lépe připraven k tomu, aby mohl žít život podle svých představ, a i když ho čeká období nejistoty a možná i přizpůsobování se, aby se vrátil na svou herní úroveň, je s tím smířen a je připraven přistupovat k věcem mnohem zdravěji. A je mu pouhých 22 let, což znamená, že nebude muset snášet roky trápení v tichosti. Pravda je nyní venku a Knight se nemusí před ničím skrývat.

A věří, že to z něj nakonec udělá lepšího brankáře.

"Stále mohu být hráčem, kterým chci být, a stále věřím, že mohu být jedním z nejlepších brankářů v této lize," dodal Knight. "Možná to bude letos, možná příští rok, možná za tři roky, čtyři roky nebo pět let. Nevím. Vím ale, čeho jsem schopen dosáhnout."

