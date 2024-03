Swayman & Ullmark. Dojemné přátelství, které ale nemůže trvat věčně

Těžko asi hledat gólmanskou dvojici, která by se víc sblížila. Brankoviště Bruins si dělí víceméně na půl, opakovaně dali najevo respekt k tomu druhému. Když prosáklo, že byl Linus Ullmark na prodej, Jeremy Swayman neváhal přispěchat s podporou.

„Je jako můj celoživotní brácha. Mám toho chlapa k smrti rád,“ řekl na adresu švédského kolegy.

Ullmark ukázal, jak je dobré mít ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti. Ta jeho mu dávala jen částečnou kontrolu nad vlastním osudem, nicméně stačilo to. Seznam organizací předaný Bostonu netvořil průnik s žádným se zájemců a Ullmark tak zůstal tam, kde je.

V sobotu stál proti Pittsburghu v bráně právě on a vychytal výhru 5:1. Chutnala dvojnásob sladce. „Jsou zápasy, které si sebou nesete trochu déle. Tohle si uložím do paměti, čas od času si na to vzpomenu,“ řekl Ullmark.

Dojatý byl také kvůli slovům, která vypustil do éteru jeho parťák. „Bylo to pro mě hodně emotivní. Udělal bych pro něj totéž, kdyby byl na mém místě. Je těžké o tom mluvit, ale byl jsem zatraceně šťastný,“ dodal třicetiletý Švéd.

Že je NHL byznys, je stokrát omletá věc. Ullmark je jen další příklad. V Buffalu víceméně průměrný brankář podepsal před třemi lety s Bostonem čtyřletý kontrakt na 20 miliónů dolarů. V městě utopeného čaje rozkvetl a začal být zmiňován jako jeden z nejlepších brankářů v poměru cena / výkon. Jeho kamarád ovšem postupně taky vyzrál a najedenou je tu problém.

Swaymanovi skončila loni nováčkovská smlouva na 925 tisíc ročně. Obě strany si byly při jednáních dost vzdálené. Tradičně skrblivý Don Sweeney prý nabízel 2 milióny na rok, jeho agenti žádali 4,8 mil. Arbitrážní soudce to rozsekl víceméně středem - 3,475 mil. Dohodli se na jednu sezónu.

Problém oddálen, nikoli vyřešen.

Letos chytá Swayman výborně, má dokonce lepší čísla než Ullmark. Po sezóně čekají klub i Američanův tým další jednání. Vymést Ullmarka by znamenalo odlehčit rozpočtu, udělat si prostor na rodáka z Aljašky. To se nepovedlo. Swayman už bude chtít v létě víceletý pakt. Momentálně stojí oba klub 8,475 mil. Příští rok to může být 11-12 mil. A to už je moc.

Taky proto se šuškalo, že o pět let starší Ullmark odejde. Zůstává. Od generálního manažera jsme si pak vyslechli povinné fráze o tom, že je se svým brankářským tandemem „spokojený“. V pořádku. Dobrá pozice do nadcházejícího play off. Ale co v létě?

Ullmarkovi končí za rok smlouva. Jenomže Swayman o ní bude usilovat už teď. Jejich vztah je dojemný, nekompromisní zákony trhu ale těsné přátelství beztak brzo rozdělí.

Share on Google+