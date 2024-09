Preview: St. Louis Blues alias tým pracantů se hodlá po třech letech vrátit do vyřazovacích bojů

Byl leden roku 2019 a St. Louis Blues se krčili u dna tabulky. Sezóna, podle platných sportovních zákonů, měla být už dávno ztracená. Místo toho bojovníci vedení Ryanem O’Reillym napsali hokejovou pohádku. Bluesmani doslova vstali z popela, postoupili do play off, a tam začali řádit! A když pak v červenci zvedali poprvé ve své klubové historii nad hlavu Stanleyův pohár, nikdo tomu nemohl uvěřit. Příběh příběhů byl dokonán!

Celek ze státu Missouri ale od té doby prošel proměnou a nedokázal se fenomenálnímu ročníku ani přiblížit. Před nadcházející sezónou jsou posílení a připraveni po dvou letech zasáhnout do vyřazovací fáze NHL.

Generální manažer Doug Armstrong se letos odhodlal k velkému kroku, předložil nabídku kontraktu zvanou „offer sheet“. Pro upřesnění: Hráč, jemuž vyprší smlouva, má omezenou volnost podepsat novou smlouvu s jiným týmem. Když mu jiný celek předloží právě „offer sheet“, má původní tým právo tuto nabídku dorovnat. Pokud ji přijme, tak hráč nadále zůstává ve stejném týmu, pokud nikoli, stěhuje se ke svému novému zaměstnavateli.

Touhle cestou tak kanadský obchodník získal dvě velká esa na novou sezónu, obránce Phillipa Broberga a útočníka Dylana Hollowaye – finalisty Stanley Cupu z Edmontonu.

O jak velké posily se jedná není třeba zmiňovat, právě oni by měli zaujmout klíčové posty a pomoct Bluesmany dotáhnout do play off. Na pozici hlavního kouče je povede Drew Bannister, který v minulé sezóně působil pouze pod záštitou "dočasný", nyní ho klub oficiálně jmenoval.

Čech za Čecha

Nejzajímavější pro české fanoušky je ovšem příchod Radka Faksy, který po 12 letech opustil svou zatím jedinou destinaci v zámoří, organizaci Dallasu. Český útočník v NHL tak vystřídá Jakuba Vránu, jenž naopak u Blues končí. Přesto třicetiletý centr v budoucnu nebude jediným zástupcem, u něhož svítí naše národní vlajka. St. Louis totiž letos draftovali ze šestnácté pozice Adama Jiříčka.

Faksa by měl zaujmout opět důležité místo v týmu, podporovat největší hvězdy a bránit při oslabeních – jeho velká devíza. Hrát podle všeho bude ve třetí nebo čtvrté formaci.

Jistota v brance

Jediné, co Blues nechává klidnými, je brankářská pozice. Jordan Binnington je dlouholetou stálicí, byl to on, kdo ve zmíněném triumfálním roce 2019 zavřel tři tyče a nešlo ho prakticky překonat. V minulé sezóně byl dokonce nejlepším hráčem celého týmu. Vychytal 57 výher, v průměru inkasoval 2,84 gólu na zápas a úspěšnost zákroků měl nad 91 %, což jej ve statistikách golmanů vyneslo na šesté místo.

Sám ale nezmůže nic. Po špatných sezónách se musí spolehnout i na své obránce a skórující útočníky. Jinak Blues i s jedním z nejlepších brankářů planety nepostoupí do play off.

Kdo bude tahounem týmu?

Blues doufají, že na minulý rok naváže především Robert Thomas. Naposledy získal 86 bodů za 26 gólů a 60 asistencí. Spoléhat budou rozhodně i na Jordana Kyroua, který loni přispěl 31 přesnými trefami a 36 nahrávkami. Povedená sezóna mu vynesla nový šestiletý kontrakt na 48 milionů dolarů. Nicméně v porovnání s lídry ostatních celků oba výrazně zaostávají.

A tak i sám manažer Armstrong burcuje své svěřence slovy: „Potřebujeme, aby naši nejlepší hráči skutečně byli těmi nejlepšími.“

Vyslyší jeho slova?

Slovenský talent

Nadějného devatenáctiletého útočníka Dalibora Dvorského si Bluesmani vybrali v loňském draftu z desáté pozice. Juniorský reprezentant strávil minulou sezónu ve Sudbury Wolves v OHL, kde oslnil 88 body, ale hlavně vstřelil 45 branek v 52 utkáních.

St. Louis v něm vidí svůj budoucí diamant, který je potřeba ovšem ještě vybrousit. Zřejmě nový ročník začne ještě na farmě, kde se může ještě více rozehrát. Jisté je však, že na Dvorském hodlají vybudovat svou sílu.

Očekávání redaktora

Není lehké odhadnout, jak si tým plný změn na mnoha postech sedne. Nicméně pokud před Utkáním hvězd, tedy zhruba v polovině sezóny, budou Bluesmani na tom opět bídně, tak v další zázrak nedoufám. Ovšem jestli hned od začátku začnou hrát zcela jiný hokej než v posledních dvou letech, budou týmem, proti kterému nechce nikdo nastoupit – obětavý, bojovný a tvrdý, pak do cíleného play off skutečnou mohou zasáhnout, ale postup do druhého kola přesto neočekávám.

